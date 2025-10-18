Luisa Alcalde, dirigente de Morena, criticó que “son las mismas caras de siempre” los militantes que conforman la renovación del Partido Acción Nacional (PAN).

“Las mismas caras y acabaron con el azul” escribió Luisa Alcalde a través de sus redes sociales, agregando un cartel en el que se observa caras de panistas como:

Previamente, desde Sonora, Luisa Alcalde había declarado que el PAN y Movimiento Ciudadano (MC) se han convertido en un ”mismo bloque opositor conservador“, al que denominó el “McPAN”.

El PAN se reinventa: Jorge Romero anuncia ruptura con alianzas y apertura social (Especial)

Renovación del PAN desata críticas desde Morena

Este sábado 18 de octubre de 2025 se llevó a cabo el relanzamiento del PAN en el Frontón México, donde los panistas se comprometieron a poner fin a las alianzas y presentaron su nuevo logo de cara al futuro.

Sin embargo, este anuncio le valió críticas por parte de la dirigente de Morena, Luisa Alcalde, quien ironizó sobre que la renovación se ha realizado “con las mismas caras”.

A pesar del rompimiento del PAN con el PRI, la dirigente Luisa Alcalde acusó que ahora los panistas buscan unirse a Movimiento Ciudadano para realizar el llamado “PAN Naranja” para su propio beneficio.

“Privatizan, encarecen los servicios y trasladan los costos al Pueblo. En el fondo, son lo mismo”, afirmó.

Incluso, señaló que el PAN intenta sustituir a su viejo aliado con Movimiento Ciudadano para conservar sus privilegios.

“Ya los vimos compartiendo actos públicos, causas y un modelo de gobierno que castiga al pueblo y favorece a unos cuantos”, sentenció.