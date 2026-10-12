Asesinan a Jesús Francisco López Bibriesca, coordinador de Protección Civil de Escuinapa, Sinaloa, el domingo 11 de octubre mientras participaba en labores de prevención por el huracán Simón.

Jesús Francisco López Bibriesca regresaba de realizar recorridos por la zona del valle junto al alcalde del municipio, Víctor Manuel Díaz Simental.

Matan a Jesús Francisco López Bibriesca, coordinador de Protección Civil de Escuinapa

Jesús Francisco López Bibriesca realizó un recorrido por la zona del vallen en Escuinapa por actividades de prevención por el huracán Simón, cuando fue víctima de un ataque directo.

Los hechos se registraron mientras Jesús Francisco López Bibriesca circulaba a bordo de un auto sobre la calle Francisco Pérez, en el sector Centro de Escuinapa, cuando sujetos dispararon en su contra.

El coordinador de Protección Civil de Escuinapa trató de huir a pie, pero los atacantes lo persiguieron; el funcionario quedó muerto sobre la vía pública con un impacto de bala en la cabeza.

Jesús Francisco López Bibriesca, coordinador de Protección Civil de Escuinapa (Especial )

Víctor Manuel Díaz Simental, presidente municipal de Escuinapa, confirmó que Jesús Francisco López Bibriesca fue víctima de un ataque directo.

El presidente municipal confirmó que Jesús Francisco López Bibriesca realizó un recorrido con él por Teacapán y por lugares que podrían resultar afectados por el huracán Simón.

Jesús Francisco López Bibriesca abandonó el lugar cerca de las 2:00 p.m. y minutos después fue asesinado.

Jesús Francisco López Bibriesca realizó recorridos por las zonas de riesgo ante el huracán Simón

El huracán Simón provocó lluvias intensas en diversos estados del país, por lo que Protección Civil de Escuinapa y la presidencia municipal realizaron recorridos ante posibles afectaciones por el fenómeno meteorológico.

Jesús Francisco López Bibriesca realizó recorridos juntos a Jesús Francisco López Bibriesca, donde confirmaron la disposición de vehículos para trasladar a los posibles afectados a refugios.

El coordinador de Protección Civil de Escuinapa era el encargado de las acciones de prevención de riesgo y atención de emergencias.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación por la muerte de Jesús Francisco López Bibriesca.