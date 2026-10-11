Francisco Garfias periodista y columnista mexicano autor de la columna Arsenal en el periódico Excélsior, murió este fin de semana.

Entre las primeras reacciones por su fallecimiento destaca la de la Mesa Directiva del Senado, que expresó sus condolencias a familiares, seres queridos y compañeros del periodista.

Mesa Directiva del Senado lamenta muerte del periodista Francisco Garifas (Mesa Directiva del Senado)

Garfias se consolidó como una voz fundamental del periodismo político en el país, destacándose como columnista, entrevistador y corresponsal, pero manteniendo siempre el rigor y la esencia del oficio de reportero, especialmente en la cobertura legislativa.

Así fue la trayectoria profesional de Francisco Garifas

El propio periodista había relatado en su texto autobiográfico Mi vida en Excélsior su paso como corresponsal de Radio Educación en París a principios de los años 80.

En esa época ganaba un salario muy ajustado y llegó a tocar la guitarra en estaciones del Metro para subsistir (momento en el que incluso coincidió una vez con Luis Echeverría).

Posteriormente, gracias a su encuentro con Raymundo Riva Palacio, asumió la corresponsalía de Excélsior en 1983, entrevistando a figuras internacionales y cubriendo los históricos terremotos de 1985 en México.

Además, a lo largo de su carrera recibió galardones como el premio de análisis político otorgado por el Club de Periodistas de México.