El boxeo internacional está de luto luego de que se revelara que Wilfredo ‘Bazooka’ Gómez, uno de los máximos referentes del pugilismo puertorriqueño y tricampeón mundial en distintas divisiones, falleció a los 69 años, dejando un legado marcado por sus nocauts y una de las rachas más impresionantes en la historia de este deporte.

La noticia fue confirmada este domingo por su hijo, Wilfredo Gómez, a la cadena Telemundo.

El legendario excampeón murió la noche del sábado, después de permanecer hospitalizado durante aproximadamente dos semanas debido a complicaciones respiratorias.

Wilfredo Gómez tuvo una carrera marcada por nocauts

Wilfredo Gómez representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 y conquistó la medalla de oro en el primer Campeonato Mundial de Boxeo Aficionado, celebrado en La Habana en 1974. Posteriormente dio el salto al profesionalismo, donde se coronó campeón mundial en las categorías supergallo, pluma y superpluma.

El 21 de mayo de 1977 conquistó el título supergallo al noquear en el duodécimo asalto al surcoreano Dong Kyun Yum, en San Juan.

A partir de entonces construyó una racha extraordinaria que incluyó 17 defensas consecutivas de su campeonato ganadas por nocaut, una marca histórica.

Wilfredo Gómez se retiró con un récord en el boxeo

Wilfredo ‘Bazooka’ Gómez se retiró con un récord profesional de 44 victorias, tres derrotas y un empate, con 42 triunfos por nocaut.

Entre sus victorias más recordadas destaca la conseguida ante el mexicano Carlos Zárate, también integrante del Salón de la Fama. Sin embargo, su invicto terminó el 21 de septiembre de 1981, cuando cayó ante otro mexicano, Salvador Sánchez, en Las Vegas.

Su fallecimiento representa una pérdida irreparable para el boxeo y para Puerto Rico, que despide a uno de sus más grandes campeones.