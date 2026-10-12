Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía, niega que Pemex tenga contratos con Cosmopolitana o Productos Serel.

“Es absolutamente falso que Pemex haya otorgado algún contrato a las empresas ‘La Cosmopolitana’ y ‘Productos Serel’, durante mi gestión al frente de la Secretaría de Energía” Luz Elena González, secretaria de Energía

La secretaria de energía compartió un comunicado de la institución, luego de que un medio de circulación nacional asegurara que había contratos de Pemex con estas dos empresas.

Luz Elena González niega que Pemex tenga contratos con Cosmopolitana o Productos Serel

La secretaria de energía inició por mencionar que dicha publicación carecía de pruebas o base para asegurar que Pemex tenía contratos con Cosmopolitana o Productos Serel.

Luz Elena González mencionó que Pemex no tiene contratos vigentes con dichas compañías desde 2024, por lo que no hay registros en el padrón de proveedores de la empresa pública del estado.

“Rechazo cualquier insinuación de que, como secretaria de energía haya ‘otorgado la llave’ para que estas empresas o cualquier otra, resulten beneficiadas mediante contratos con Pemex” Luz Elena González

Secretaria de Energía niega contratos con La Cosmopolitana y Productos Serel (X/@LuzElena_GE)

¿De qué señalan a Luz Elena González? La secretaria de energía señala falta de pruebas

Luz Elena González reaccionó a la columna “Los contratos que mancharán a la amiga de la Presidenta”, de Claudio Ochoa en El Universal, donde asegura que habría “otorgado la llave” para que Pemex tuviera contratos con Cosmopolitana o Productos Serel en el futuro.

Estas dos empresas son conocidas por haber tenido contratos públicos durante las gestiones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para la distribución de alimentos en cárceles y hospitales.

La secretaria de energía reitera que no hay pruebas de que ella avalado próximos contratos entre Pemex y estas dos empresas.

Asegura que Pemex no ha tenido contratos con Cosmopolitana o Productos Serel desde 2024, por lo que rechaza cualquier insinuación: “Dicha afirmación es rotundamente falsa”.