Zenón Juárez Hernández, dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tetecala, Morelos, fue asesinado durante un ataque armado la noche del viernes 18 de septiembre.

De acuerdo con la información, el ataque ocurrió alrededor de las 20:40 horas del 18 de septiembre, cuando un grupo de sujetos armados disparó directamente con Zenón Juárez Hernández y un hombre que lo acompañaba.

Zenón Juárez Hernández, dirigente del PRI en Tetecala, muere tras ataque armado

La Fiscalía de Morelos confirmó la muerte de Zenón Juárez Hernández, dirigente del PRI en Tetecala, y reiteró que agotará todas las líneas de investigación en los hechos suscitados el pasado viernes.

Matan a Zenón Juárez Hernández, dirigente del PRI en Tetecala; Fiscalía investiga ataque (Redes sociales)

Zenón Juárez Hernández se encontraba dentro de un inmueble cuando hombres armados ingresaron y le dispararon. El priista fue trasladado de emergencia al Hospital General de Tetecala.

Una de las víctimas del ataque murió en el lugar, mientras que Zenón Juárez Hernández perdió la vida minutos después de haber ingresado al hospital debido a las heridas privadas por los disparos.

Tras el ataque, elementos de la policía y fuerzas armadas resguardaron la zona para preservar los indicios. Personal de la Fiscalía de Morelos acudió al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por el doble homicidio. La FGE informó que mantiene abiertas todas las líneas de investigación, aunque se inclina por el ataque armado.

Por su parte, PRI Morelos confirmó el asesinato de Zenón Juárez Hernández y condenó la agresión en contra de su dirigente municipal en Tetecala, exigiendo que se haga justicia y se castigue a los responsables.