La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en Nicolás Romero, Estado de México, con siete licenciaturas disponibles.

Sheinbaum destacó que el nuevo plantel ampliará el acceso a educación superior gratuita y anunció apoyos para estudiantes mediante la beca Gertrudis Bocanegra.

La presidenta señaló que la sede atenderá inicialmente a 800 estudiantes, mientras otras 400 personas comenzarán sus estudios mediante la modalidad a distancia.

La educación abre todas las puertas para las y los jóvenes mexicanos. Hoy inauguramos una nueva sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Nicolás Romero, Estado de México. https://t.co/YKSk9jko3h — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 12, 2026

¿Qué ofrecerá la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Nicolás Romero?

La nueva unidad académica ofrecerá siete licenciaturas: Inteligencia Artificial, Ciencias de Datos, Ciencias de la Comunicación, Contaduría y Finanzas, Derecho y Seguridad Ciudadana, Filosofía e Historia, y Psicología.

Durante la inauguración, Sheinbaum anunció la beca Gertrudis Bocanegra para licenciatura, destinada a apoyar gastos de transporte de las y los estudiantes beneficiarios.

Claudia Sheinbaum inauguró la Universidad Nacional Rosario Castellanos (Gobierno de México)

La mandataria afirmó que la educación constituye el corazón de la Transformación y sostuvo que también contribuye a reducir condiciones relacionadas con violencia, delincuencia y corrupción.

Además, recordó que el Gobierno de México tiene como meta crear 400 mil nuevos lugares para estudiantes de Educación Media Superior y más espacios universitarios.

En el plantel Nicolás Romero, las 400 personas que no ingresaron a la modalidad presencial iniciarán sus estudios mediante educación a distancia, según lo anunciado durante el acto.

Sheinbaum también anunció la ampliación del plantel y la construcción de un nuevo Bachillerato Nacional “Margarita Maza” en el municipio mexiquense.

La rectora Alma Herrera Márquez informó que las siete licenciaturas registraron alta demanda y quedaron saturadas en cuatro días, por lo que próximamente aumentará la oferta académica.