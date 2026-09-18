Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) están en busca de un par de sujetos que mataron a un joven de 18 años afuera del CETIS 33, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco.

La información emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) refiere que los responsables dispararon de forma directa contra la víctima que murió en el lugar del ataque.

La búsqueda se puso en marcha debido a que luego de balear al joven de 18 años en las inmediaciones del CETIS 33 de Azcapotzalco, los agresores escaparon a bordo de una motocicleta.

Sujetos balean y asesinan a joven de 18 años fuera del CETIS 33

La noche del jueves 17 de septiembre de 2026, un joven de 18 años fue asesinado luego de ser objeto de un ataque armado directo a las afueras del CETIS 33 en Azcapotzalco.

La agresión armada se registró cerca de las 20:00 horas sobre el cruce vial conformado por las calles Hacienda de Narvarte y Hacienda Clavería, dentro de la colonia Prados del Rosario.

En el sitio, un par de hombres a bordo de una motocicleta se aproximó a la víctima para dispararle a quemarropa en al menos 5 ocasiones, causándole heridas que le provocaron la muerte de forma instantánea.

Violencia en México (Cuartoscuro / Margarito Pérez Retana)

Minutos más tarde, elementos paramédicos y efectivos policiales acudieron de inmediato a la escena del crimen, donde confirmaron el deceso del joven de 18 años antes de que pudiera recibir asistencia médica.

Tras ello, se montó un cerco de seguridad para acordonar el área, resguardar las evidencias balísticas e iniciar los trabajos del levantamiento y traslado del cadáver al SEMEFO.

Agresores de joven de 18 años en Azcapotzalco, huyeron en moto

Al tomar conocimiento del asesinato de un joven de 18 años afuera del CETIS 33, autoridades de la CDMX desplegaron un operativo para dar con el paradero de los agresores que huyeron.

Sobre ello, se informó que los atacantes escaparon a bordo de una moto tras disparar a la víctima, internándose hacia el territorio del Estado de México para evadir la acción de la justicia.

En tanto, familiares del occiso arribaron al lugar de los hechos e identificaron formalmente el cuerpo de la víctima ante los oficiales policiales que resguardaban la zona acordonada.

Operadores del C5 analizan las cámaras de videovigilancia para rastrear la ruta de escape de los sospechosos, reportando la información recabada al Ministerio Público para iniciar la investigación.