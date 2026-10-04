La Secretaría de Seguridad del estado de Chiapas confirmó la detención de Jason “N”, originario de Honduras, identificado como presunto líder de la caravana migrante “Fe y Esperanza con Dios”.

De acuerdo con algunos integrantes de la caravana, este hecho generó desconcierto en el grupo, aunque la movilización reactivó su ruta con destino hacia la Ciudad de México (CDMX).

Detienen a líder de caravana migrante en Chiapas tras alerta internacional; será deportado a Honduras

A través de un comunicado, autoridades de Chiapas confirmaron la detención de Jason “N” en la cabecera municipal de Mapastepec.

La captura del líder de la caravana migrante tuvo lugar mientras aproximadamente un grupo de 200 personas realizó un parada para descansar en un domo público.

Detienen a presunto líder de caravana migrante en Chiapas (SSP Chiapas)

Durante la detención por parte de la Guardia Estatal Preventiva, varios integrantes de la caravana buscaron evitar que Jason “N” fuera subido a las patrullas, desencadenando un enfrentamiento verbal con los uniformados.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Chiapas, la detención respondió a una notificación roja internacional.

En consecuencia, Jasón “N” quedó a disposición de agentes de migración para coordinar su entrega a las autoridades de Honduras.

Caravana migrante continúa en su camino hacia CDMX

A pesar de la detención de Jasón “N”, la caravana “Fe y Esperanza con Dios” reanudó su trayecto desde Chiapas a la CDMX.

Este contingente, originado el 20 de septiembre en San Pedro Sula, ingresó a suelo mexicano por el municipio de Suchiate y realizó una estancia de dos días en Tapachula para incorporar a más personas.

La ruta trazada contempla cruzar próximamente la colindancia con el estado de Oaxaca en ruta a CDMX y, posteriormente, dirigirse a la frontera con los Estados Unidos.