Maru Campos dio a conocer que mantuvo reuniones con la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) gracias a Claudia Sheinbaum.

Fue mediante un video compartido en redes, que la gobernadora de Chihuahua dio a conocer parte de su agenda en Ciudad de México (CDMX), en donde mantendrá otras reuniones.

Esto, tras mantener un encuentro con Claudia Sheinbaum durante su visita a Chihuahua, donde se acordó que habría coordinación con el gobierno federal.

Maru Campos agradece a Claudia Sheinbaum las reuniones con Segob y SSPC en CDMX

La gobernadora Maru Campos agradeció a Claudia Sheinbaum y la disposición del gobierno federal para sumar voluntades en pro de Chihuahua, que es la prioridad de ambos gobiernos.

Maru Campos agradece a Sheinbaum tras reuniones con Segob y SSPC en CDMX (Maru Campos)

Maru Campos apuntó que gracias a Claudia Sheinbaum, la mañana de este lunes 21 de septiembre comenzó su agenda en CDMX con reuniones con Segob.

Más tarde, mantuvo una segunda reunión con la SSPC, y adelantó que mantendría más encuentros con otras dependencias en el transcurso del día.

Por lo que señaló que esta apertura de puertas por parte de Claudia Sheinbaum es un apoyo para Chihuahua para dar resultados, ya que Maru Campos apuntó, es la prioridad.

Así como defender lo que es de los chihuahuenses. Maru Campos no dio mayores detalles sobre las reuniones con Segob y SSPC, como los temas que habrían abordado.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 21 de septiembre, Claudia Sheinbaum refirió que acordó con Maru Campos que habría coordinación con las dependencias federales.

Gobernar con responsabilidad exige diálogo, coordinación y firmeza.



Arrancamos la semana en la Ciudad de México con reuniones de coordinación en la Secretaría de Gobernación y en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y continuaremos con la agenda por la tarde.… pic.twitter.com/fb0B2eUmFW — Maru Campos (@MaruCampos_G) September 21, 2026

Por lo que le indicó a Maru Campos que cualquier tema que necesite coordinación con el gobierno federal es mediante Segob o en cuestiones de seguridad, con la SSPC.