Maru Campos dio a conocer detalles sobre la reunión que mantuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum, durante su visita en Chihuahua: “Era un encuentro necesario ante las diferencias”.

“Ambas reconocemos que debemos mejorar nuestros canales de comunicación sin que renunciemos a nuestras convicciones”. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua explicó que la reunión privada con Claudia Sheinbaum tuvo lugar este sábado 19 de septiembre, en la cual trataron temas de relevancia del estado, como las acciones en materia de seguridad.

Sin embargo, también abordaron las diferencias, escuchándose con franqueza, con apego a la ley, pero combatiendo a toda su capacidad al crimen organizado para defender a Chihuahua.

Maru Campos destaca reunión franca con Claudia Sheinbaum

Tras recordar su petición para mantener una reunión privada en su visita a Chihuahua, Maru Campos señaló que el encuentro fue franco y con firmeza, para resolver las diferencias en materia de seguridad.

Mediante sus redes sociales, Maru Campos compartió un video explicando parte de la reunión, aunque no dio a conocer otros temas, sí resaltó el encuentro como necesario tras meses de diferencias.

Tanto Maru Campos como Claudia Sheinbaum que deben mejorar sus canales de comunicación, pero respetando las convicciones y posiciones que ambas defienden, como refirió la gobernadora.

Sin embargo, Maru Campos reiteró que su gobierno respetará la ley pero combatiendo con toda la fuerza al crimen organizado, ya que resaltó, siempre defenderá a la población de Chihuahua.

Pese a esto, Maru Campos no estuvo presente en el Segundo Informe de Claudia Sheinbaum desde Ciudad Juárez, en el que la presidenta abordó los programas de Bienestar en el estado.