Maru Campos solicitó formalmente una reunión con Claudia Sheinbaum durante la próxima visita de la presidenta a Ciudad Juárez, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre los gobiernos estatal y federal.

“Le pido que me permita recibirla personalmente a su llegada, como ha ocurrido en otras entidades. Sería para mí un honor darle la bienvenida en personas y decirle, de viva voz, que esta administración está en la mejor disposición de trabajar de la mano con la suya”. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

A través de una carta, Maru Campos planteó diversos temas que considera prioritarios para Chihuahua, entre ellos la seguridad, la gestión del agua y la situación del sector ganadero.

La petición de la gobernadora de Chihuahua ocurre en un contexto en el que ambas administraciones buscan mantener canales de diálogo sobre asuntos estratégicos para el estado.

“Sería un honor darle la bienvenida” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Las 3 peticiones de Maru Campos para Claudia Sheinbaum en su visita a Chihuahua

Maru Campos envió una carta con 3 peticiones para la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Chihuahua por el Segundo Informe de gobierno.

De acuerdo con la carta, recibida el 15 de septiembre de 2026, las peticiones para la presidenta son:

Recibirla personalmente para “decirle que esa administración está en la mejor disposición de trabajar de la mano con la suya” Acompañarla a la sesión de la Mesa Estatal de Seguridad en la Torre Centinela. Sostener una reunión de trabajo sobre el agua y la presencia del gusano barrenador y la reapertura de la frontera para la exportación de ganado

Al finalizar su carta, Maru Campos señaló que sabe que Claudia Sheinbaum hace distinciones entre una vista por compromiso y una por convicción pero espera que, al aceptar sus solicitudes, su llegada a Chihuahua sea por convicción.

“Sé bien que distingue una visita de compromiso de una visita de convicción. Quiero que la suya en Chihuahua sea la segunda” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Asimismo, resaltó que le dará la bienvenida a la presidenta a nombre del gobierno del estado y los chihuahuenses y pidió tener la oportunidad “para estrechar el trabajo de ambas administraciones”

Además, señaló que está convencida de podrán avanzar más en Chihuahua si se recorre el camino “juntas”.