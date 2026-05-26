Roberto Gil Zuarth, militante del PAN y abogado de Maru Campos, compartió que acompañará a la gobernadora de Chihuahua ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez.

De acuerdo con el abogado, el Ministerio Público Federal no tiene la facultad para citar a comparecer personalmente a funcionarios públicos que cuentan con fuero.

Asimismo, Roberto Gil Zuarth resaltó que la citación tiene “enormes ambigüedades” al citarla como testigo con la invocación de los preceptos legales que se utilizan para los imputados.

Roberto Gil Zuarth acompaña a Maru Campos ante FGR como “defensor”

Roberto Gil Zuarth compartió en entrevista para Azucena Uresti que acompañará a Maru Campos ante la FGR como defensor.

Sin embargo, esta figura no debería de ser necesaria pues “cuando se comparece en calidad de testigo no vas asistido de defensor”.

“Ahora debemos alertar y precisar que cuando se comparece en calidad de testigo no vas asistido de defensor. Sólo vas asistido como defensor cuando tienes la calidad de imputado. Entonces son parte de estas irregularidades” Roberto Gil Zuarth

Asimismo, resaltó que “en un país normal” las autoridades deberían estar trabajando de manera coordinada el desahogo de cualquier investigación relacionada, en este caso, con la presencia de la CIA en Chihuahua.

Roberto Gil Zuarth resaltó que Maru Campos determinó asistir a la citación de manera presencial a pesar de que no está obligada a acudir debido a que el Ministerio Público no tiene la facultad para hacerla comparecer.

Maru Campos decidió encarar la persecución política “con toda resolución”

Por otra parte, el panista resaltó que la gobernadora Maru Campos tomó la resolución de encarar lo que consideran persecución política de frente y acudir personalmente ante la FGR como se le solicitó

Asimismo, reiteró que la intención es debatir “de frente” con el Ministerio Público a pesar de que, de seguir las leyes, la citación no hubiera ocurrido.

“La determinación que ha tomado la gobernadora es dar ese debate de frente con el Ministerio Público. Este debate es jurídico. ¿Pueden encausar penalmente a una gobernadora en ejercicio?, ¿pueden llamarala a comparecer a una carpeta que desconoce?, ¿pueden pedirle que vaya a aportar información sobre hechos que ni siquiera le han referido?” Roberto Gil Zuarth

Además, calificó como “absolutamente falso” que el citatorio exprese que el llamado esté relacionado con la presencia de los agentes de la CIA en Chihuahua, pues en el documento de la FGR no se menciona ningún hecho particular.