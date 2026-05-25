Maru Campos acudirá personalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) ante la citación por el caso ligado a agentes de la CIA en Chihuahua.

Así lo aseguró Santiago de la Peña, secretario de Gobierno de Chihuahua, quien resaltó que la gobernadora “estará dando la cara como lo ha hecho siempre”.

Sin embargo, acusó que la cita que ordenó la FGR en su sede en Ciudad Juárez es un hecho de hostigamiento y persecución.

“La gobernadora es una mujer valiente que da la cara, de tal forma que estará acudiendo en los términos de ley” Santiago de la Peña, secretario de Gobierno de Chihuahua

Maru Campos comparecerá personalmente ante FGR pese a “exceso” en el citatorio

Santiago de la Peña señaló que Maru Campos ha decidido comparecer de manera personal ante la FGR, a pesar de considerar que se trata de un “exceso”.

“Lo que yo tengo entendido es que la gobernadora acude personalmente a atender el citatorio” Santiago de la Peña, secretario de Gobierno de Chihuahua

Si bien el citatorio no especifica el tema por el que fue citada “como testigo”, se trataría del caso de la CIA en Chihuahua, donde elementos de la fuerza estadounidense participaron en un operativo para desmantelar narcolaboratorios en el estado.

El secretario de Gobierno de Chihuahua aseguró que la gobernadora Maru Campos recibió la citación en persona, “dando la cara como lo ha hecho siempre”.

Asimismo, resaltó que esta no es la primera vez que Maru Campos recibe hostigamiento pero no tiene nada que esconder.

En el mismo sentido, reiteró que la gobernadora se presentará de manera presencial aunque el gobierno estatal considera que el procedimiento podría ser un exceso,.

Además, señaló que debido a su cargo, el citatorio a Maru Campos debió ser transmitido de manera escrita, misma forma en la que debería ocurrir la comparecencia.