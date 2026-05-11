La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó este lunes 11 de mayo que las clases del ciclo escolar 2026-2027 se reanudarán el 31 de agosto.

La decisión se tomó durante la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria, encabezada por Mario Delgado, tras la polémica generada por la propuesta inicial de adelantar el cierre del calendario escolar 2025-2026 al 5 de junio por el Mundial y las altas temperaturas.

Finalmente, se mantuvo la fecha original, atendiendo las críticas de padres, especialistas y sectores sociales.

¿Qué día se reanudan las clases del calendario SEP 2026-2027?

Hoy lunes 11 de mayo, la SEP confirmó que las clases del calendario SEP 2026-2027 se reanudan el 31 de agosto.

De esta forma, el calendario escolar se mantiene como estaba previsto antes del primer reajuste que hizo la SEP el 7 de mayo de 2026.

La decisión se tomó tras la reunión que sostuvo Mario Delgado, titular de la SEP, con en la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria con autoridades escolares de todo el país, la cual que se prolongó más de 5 horas.

Al inicio de la reunión Mario Delgado expresó que el Mundial 2026 y las altas temperaturas, justificaban adelantar el cierre de cursos como se hizo al principio.

Calendario Escolar (Andrea Murcia Monsivais)

Así es la polémica que ha generado el calendario escolar SEP 2026-2027

El calendario escolar SEP 2026-2027 tuvo un reajuste luego de la polémica que desató.

Todo comenzó el pasado 7 de mayo cuando tras la LXVI Reunión Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), se anunció un cambio en el calendario escolar.

En ese momento, Mario Delgado, titular de la dependencia, anunció que las clases del ciclo escolar 2025-2026 terminaban el viernes 5 de junio.

Mientras que el inicio del ciclo escolar 2026-2027 se propuso para el lunes 31 de agosto de 2026.

La medida se buscaba implementar por el Mundial 2026 de la FIFA, donde México es sede y la intensa ola de calor que hay nuestro país.

No obstante, ese calendario escolar de la SEP de inmediato generó una ola de críticas a la dependencia educativa.

Calendario Escolar (Cuartoscuro)

Tanto padres de familia, madres solteras y sectores políticos mostraron su desacuerdo ante la propuesta de terminar clases de forma anticipada.

Asimismo, especialistas externaron su preocupación por la pérdida de clases y las extensas vacaciones de casi tres meses que se planteaba en un inicio.

Por tal razón, la SEP volvió a modificar el calendario para atender a las demandas de la población escolar.