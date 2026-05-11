La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó este lunes 11 de mayo que el último día de clases del ciclo escolar 2025-2026 será el miércoles 15 de julio.

La decisión se tomó durante la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria, encabezada por Mario Delgado, tras más de cinco horas de discusión con autoridades educativas de todo el país.

Aunque en un inicio se planteó adelantar el cierre por el Mundial 2026 y las altas temperaturas, finalmente se mantuvo la fecha original prevista en el calendario escolar.

¿Cuándo es el último día de clases del calendario escolar SEP 2025-2026?

La SEP ya confirmó este lunes 11 de mayo que el último día de clases del calendario 2025-2026 es el miércoles 15 de julio.

Con ello, el calendario escolar se mantiene como estaba previsto previo al primer reajuste que hizo la SEP el pasado 7 de mayo.

La decisión se tomó tras la reunión que sostuvo Mario Delgado con en la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria con autoridades escolares de todo el país, la cual que se prolongó más de 5 horas.

Durante el inicio del encuentro, Mario Delgado expresó que el Mundial 2026 y las altas temperaturas, justificaban adelantar el cierre del curso como se hizo en un inicio.

Mario Delgado (Cortesía)

Calendario escolar SEP 2025-2026 proponía terminar clases el 5 de junio

El calendario escolar SEP 2025-2026, propuesto por Mario Delgado, buscaba terminar clases el 5 de junio por el Mundial 2026 de la FIFA y las intensas olas de calor que hay en México.

La sugerencia se hizo tras la LXVI Reunión Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU).

Sin embargo, dicho calendario escolar que cambia el último día de clases que anteriormente ocurría el 15 de julio, generó mucha polémica.

Mario Delgado en la LXVI Reunión Plenaria Ordinaria de la CONAEDU (Especial)

Padres de familia, madres trabajadores, profesores y sectores políticos no estuvieron de acuerdo con esos cambios, ya que las vacaciones de verano se extendían durante casi tres meses .

Especialistas también indicaron que la pérdida de clases que generaba el calendario escolar SEP 2025-2026 afectaba a las infancias, más en un contexto en el que existe un rezago educativo a nivel básico.

Ante tal controversia, la SEP tuvo que replantear la medida inicial que había lanzado para su calendario escolar 2025-2026.