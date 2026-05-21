Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sostiene que el paro de la CNTE es innecesario debido a que existe un diálogo constante y avances significativos en las demandas del magisterio.

“Estamos abiertos siempre al diálogo. No hay necesidad de irse a un paro” Mario Delgado

Aseguró que se han realizado más de 140 reuniones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el último año.

Mario Delgado ve innecesario irse a un paro pues existe un diálogo permanente entre la SEP y la CNTE

Tras amenaza de paro nacional convocado por la CNTE rumbo al Mundial 2026, Mario Delgado afirmó que la SEP mantiene un diálogo constante y permanente con el magisterio por lo que lo consideró innecesario.

“De manera permanente tenemos comunicación con todo el magisterio nacional, con la Coordinadora, con el sindicato, particularmente con la Coordinadora de Chiapas, con Oaxaca, con Zacatecas, con Guerrero, y tenemos avances muy importantes en sus peticiones, en sus gestiones” Mario Delgado

Mario Delgado informó que durante el último año se han llevado a cabo más de 140 reuniones de trabajo con integrantes de la CNTE para atender sus peticiones y gestiones.

Sostuvo firmemente que “no hay necesidad” de que el magisterio recurra a un paro nacional o a nuevas movilizaciones rumbo al Mundial 2026.

El secretario subrayó que en estas negociaciones también participa la Secretaría de Gobernación (Segob), reforzando el esfuerzo interinstitucional para mantener la estabilidad educativa.

Mario Delgado aseguró que los canales de comunicación están abiertos para evitar afectaciones a las actividades escolares.

Sostuvo que las propias secciones magisteriales han anunciado distintas fechas para realizar movilizaciones, pues algunas plantearon el 25 de mayo y otras el 1 de junio.

Mario Delgado informa que hay avances en las demandas de la CNTE

Durante su intervención, Mario Delgado señaló que hay avance en las demandas del magisterio relacionadas con la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

Mario Delgado destacó que gracias a nuevas reglas impulsadas por decreto presidencial, se realizaron más de 74,000 cambios, atendiendo una de las principales quejas del magisterio.

El proceso de asignación ahora se basa en la antigüedad laboral y en listados públicos de vacantes para mayor claridad.

“El año pasado, por decreto presidencial, modificamos reglas de la USICAMM. Se hicieron más de setenta y cuatro mil cambios. Ahora se hace de manera muy transparente porque se pone el listado de cuál es la vacancia y quién lo solicita y el que tiene más antigüedad lleva mano” Mario Delgado

Reiteró el compromiso del gobierno de impulsar una reforma para desaparecer la Usicamm, cumpliendo así con una de las exigencias centrales de la CNTE.