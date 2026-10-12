Este lunes 12 de octubre se informó que murió RJ Mitte, el actor de Breaking Bad que vivía con parálisis cerebral.

La triste noticia fue difundida de manera pública por los representantes del RJ Mitte a los medios de comunicación, quienes confirmaron que la muerte del actor ocurrió en Brownsville, Texas, Estados Unidos.

Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte. Representante de RJ Mitte

Esto se sabe sobre la muerte de RJ Mitte, actor de Breaking Bad

De acuerdo con el medio TMZ, el actor RJ Mitte presuntamente se habría quitado la vida.

Reportes indican que la investigación sobre la muerte de RJ Mitte sigue abierta por parte de las autoridades de Texas.

RJ MItte, actor de Breaking Bad (Instagram/@rjmitte)

Los representantes de RJ Mitte pidieron que se respetara la privacidad del actor en estos momentos tan complicados.

Roy Frank Mitte III, mejor conocido como RJ Mitte, ganó popularidad por su papel de Walter ‘Flynn’ White Jr. en Breaking Bad.

A partir de su propia experiencia viviendo con parálisis cerebral, RJ Mitte dio vida a un personaje memorable dentro de la aclamada serie de televisión de AMC.

Además de Breaking Bad, RJ Mitte participó en las producciones:

Triumph (2021)

Love Me Dead ( 2024)

Westhampton (2025)

Su más reciente crédito se dio en la película Talking to Strangers de 2026.

Como filántropo, RJ Mitte colaboró como embajador de United Cerebral Palsy y Shriers, Children’s.

Igualmente fue presidente de la Fundación Mitte, donde apoyó en proyecto comunitarios.