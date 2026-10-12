La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre los reclamos de Denise Dresser por la falta de medicamentos en farmacias privadas, luego de que Yohali Reséndiz solicitara ayuda para localizar un analgésico que necesita la escritora y analista política.

“Las farmacias privadas tienen abierta la posibilidad con Cofepris de distribuir sus productos; lo que debemos resolver son los centros de salud e IMSS” Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum distinguió entre el abasto de las farmacias particulares y las responsabilidades del Gobierno federal en materia de salud pública tras los señalamientos por Denisse Dresser.

Sheinbaum responde a Denise Dresser por desabasto de medicamentos

La declaración de Claudia Sheinbaum se produjo en medio de la búsqueda de SOLORO 7 , un medicamento de buprenorfina en parches de 10 microgramos por hora, presentado en cajas con cuatro unidades, que Reséndiz reportó como agotado en farmacias mexicanas que había consultado.

A través de redes sociales, Yohali Reséndiz pidió apoyo para Denisse Dresser y la orientación de Grünenthal, fabricante del producto, así como de usuarios en México y otros países. También pidió compartir información sobre puntos de venta disponibles.

Claudia Sheinbaum responde a Denisse Dresser por abastecimiento de medicamentos en farmacias privadas (@DeniseDresserG / X)

La buprenorfina en parches se utiliza para el tratamiento del dolor crónico y requiere receta médica y supervisión profesional. La solicitud para Dresser de cualquier alternativa debe ser revisada y autorizada por el médico de la paciente.

El caso reavivó la conversación sobre el acceso a medicamentos en México y las dificultades que enfrentan los pacientes cuando no encuentran sus tratamientos.

Mientras Claudia Sheinbaum sostuvo que la prioridad gubernamental es resolver el abasto en instituciones públicas como el IMSS, la búsqueda difundida a favor de Dresser, puso el foco en la disponibilidad de medicamentos en el mercado privado.