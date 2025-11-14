Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron sostener una reunión de alto nivel en Ciudad de México (CDMX) tras su participación en el encuentro del G7 en Ontario, Canadá.

A través de redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el canciller Juan Ramón de la Fuente conversó con Marco Rubio y habrían llegado a este acuerdo.

Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos (Especial)

Juan Ramón de la Fuente confirma que habrá reunión de alto nivel con Estados Unidos en CDMX

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, confirmó la próxima reunión de alto nivel entre México y Estados Unidos en la CDMX.

En entrevista con Leonardo Curzio, el secretario Juan Ramón de la Fuente dio más detalles sobre la reunión bilateral de alto nivel que se realizará en CDMX, en la que podrían participar:

Roberto Velasco, jefe de Unidad para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México

Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unido

Al ser cuestionado sobre qué otros funcionarios de alto nivel participarán en la reunión, Juan Ramón de la Fuente dijo que estas reuniones son flexibles en tanto a los participantes.

Los altos funcionarios que participan en las reuniones bilaterales dependen de los temas y las regiones que se aborden en el diálogo de manera que se le pueda dar continuidad.

Juan Ramón de la Fuente destacó que algo primordial de las reuniones es hacer evaluaciones y asegura que el diálogo y las negociaciones han funcionado bien y muestran avances.

Juan Ramón de la Fuente (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

México y Estados Unidos tendrán reunión de alto nivel en CDMX

La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que el grupo de seguimiento de alto nivel en la cooperación entre México y Estados Unidos se reunirá próximamente en la CDMX.

Este anuncio se da en el marco de la Reunión Ministerial de Relaciones Exteriores del G7, en la que conversaron Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

Cabe mencionar que ante los medios, Marco Rubio reconoció que el gobierno de México ha estado trabajando para controlar el trasiego de fentanilo hacia Estados Unidos.

Asimismo, Marco Rubio resaltó que el gobierno de Estados Unidos ha mantenido una muy buena cooperación con México respecto a la situación del tráfico de fentanilo.