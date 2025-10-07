El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha emitido un dictamen por el que se autoriza el uso de fuerza letal contra una “lista secreta” de cárteles, según informó la cadena de noticias CNN.

Dicho dictamen permitiría al gobierno del presidente Donald Trump hacer uso de la fuerza letal contra toda clase de grupos criminales, lo que quiere decir que las autoridades no tendrán obligación de someterlos al debido proceso.

La medida promovida por el Departamento de Defensa de Estados Unidos también afectaría a los cárteles que no fueron catalogados como organizaciones terroristas, como:

Cártel de Sinaloa

Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)

CJNG (Fotógrafo Especial)

Miembros de cárteles podrían tener una muerte por “ejecución sumaría”

De acuerdo con la CNN, la autorización del Departamento de Defensa para hacer uso de la fuerza letal contra carteles implicaría que los narcotraficantes tengan una muerte sumaria, lo que es básicamente una ejecución.

El dictamen habría sido emitido por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia (OLC por sus siglas en inglés), sin que hasta ahora haya un comunicado oficial por la Casa Blanca.

La noticia ocurre en medio de la ofensiva que Estados Unidos ha desplegado en el Caribe, donde ha hecho estallar a embarcaciones con tripulantes por supuestamente transportar con drogas.

La medida responde también a las constantes exigencias de Donald Trump, quien además ha solicitado el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades como Chicago y Portland.