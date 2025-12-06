Este sábado 6 de diciembre se lleva a cabo en la Ciudad de México (CDMX) la Marcha del Tigre 2025 en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y del movimiento que impulsa Morena.

De acuerdo con la convocatoria, la movilización iniciará en el Ángel de la Independencia y llegará hasta el Zócalo y acá te contamos lo más destacado que ocurre en la marcha.

Marcha del Tigre 2025: invitados y lo más destacado

Hasta poco antes del inicio de la Marcha del Tigre 2025 no se confirmaron invitados especiales a la manifestación que se realiza en la CDMX en apoyo a la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Aunque se debe resaltar la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, externó su respaldo a la movilización, además de que algunos legisladores aseguraron que participarán en ella.

Marcha del Tigre en defensa de Sheinbaum y AMLO (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Marcha del Tigre 2025 en apoyo a Claudia Sheinbaum y Morena

Minutos antes de las 09:00 horas, comenzó la llegada de simpatizantes de la presidenta Claudia Sheinbaum a las inmediaciones del Ángel de la Independencia para la Marcha del Tigre 2025.

Se espera que a lo largo de la marcha que se realizará en la zona centro de la CDMX, la cual también es en apoyo a Morena, los participantes emitan mensajes en torno a estos temas:

Apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum

Defensa de la soberanía nacional

Respaldo al movimiento de la Cuarta Transformación

Defensa de los Derechos Humanos

De la misma forma, los organizadores han referido que la Marcha del Tigre 2025, tiene el fin de ser un acto de continuidad generacional, es decir que se prevé una importante participación de jóvenes.