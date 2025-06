Hoy domingo 1 de junio se lleva a cabo una marcha contra las elecciones Poder Judicial 2025 México; sigue en vivo la protesta en la Ciudad de México (CDMX) desde el Ángel de la Independencia.

En el contexto de las primeras elecciones Poder Judicial 2025 en la historia de México, personajes de la política y líderes de opinión se manifiestan en contra de la elección por voto popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces.

La principal organización que agrupa a la marcha contra las elecciones Poder Judicial 2025 es México Unido, la cual convocó a una concentración en el Ángel de la Independencia a las 11:00 horas de hoy 1 de junio.

¿Quiénes convocaron a la marcha contra las elecciones Poder Judicial 2025 México y por qué?

Los convocantes a la marcha contra las elecciones Poder Judicial 2025 México señalan la jornada histórica de hoy domingo 1 de junio como una “simulación”, según lo descrito por el movimiento México Unido.

“El Gobierno quiere jueces a modo. No es por el pueblo, es para que no podamos defendernos”. México Unido

En este sentido, algunos de los personajes que llamaron a no votar o incluso a sumarse a la marcha son:

El publicista Carlos Alazraki

El ex presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova

El magnate Ricardo Salinas Pliego

El historiador Enrique Krauze

El ex presidente de México, Vicente Fox

El comediante Chumel Torres

El empresario Claudio X. González

Entre otros

Al respecto, estos fueron algunos de los mensajes que compartieron dichos personajes en la red social X:

“Abran sus ojos!!!! La 4t ya nos llevó a la dictadura!!! No nos dejemos!! Vayamos a la marcha el domingo a protestar!!”. Carlos Alazraki

"No salgas a votar de todos modos la dictadura ya escogió a sus jueces !!!No seas parte del circo con el que quieren asegurarse de que nunca les llegue la justicia“. Ricardo Salinas Pliego

“Toda mi vida he llamado a votar… pero el 1° de junio, no estarás ejerciendo tu voto, estarás legitimando una farsa. Los jueces no ofrecen propuestas, no hacen campaña, no deben deber favores ¡Esto no es democracia, es control absoluto! ¡Defendamos el estado de derecho!“. Vicente Fox

"No votarás la prostitución de la democracia. No votarás la corrupción del voto. No votarás el fin de la justicia. No votarás la muerte de la República“. Enrique Krauze

“La “reforma judicial” deviene de una elección de estado, de una sobre-representación en el Congreso obtenida a través de la colonización del INE y la coacción en el TRIFE, así como de una presión ilegal ejercida por el oficialismo en el Senado y la SCJN (...) La reforma judicial inició como una venganza y se ha convertido en una farsa". Claudio X. González

Marcha contra las elecciones Poder Judicial 2025 México: Mensajes de WhatsApp buscan desincentivar participación de la ciudadanía

También en el contexto de la marcha contra las elecciones Poder Judicial 2025 México, en redes sociales como WhatsApp circularon mensajes para desincentivar la participación de la ciudadanía en los comicios electorales.

En el mensaje se hace un llamado a la población para evitar un “atropello político” impulsado por la denominada Cuarta Transformación, tanto por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como por su antecesor en dicho cargo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Envía este mensaje a 10 amigos y pídeles que continúen enviándolo. Sé parte y haz lo posible para que este mensaje pueda llegar a millones de personas (...) El país que tenemos hoy no es el que imaginamos, y el país de mañana será mucho peor de lo que imaginamos. No hay cultura. No hay salud. No hay respeto. No hay educación. No hay diálogo. No hay seguridad. No hay producción. La búsqueda de la excelencia se abandonó por completo” Mensaje de WhatsApp

El contenido de los mensajes en contra de las elecciones 2025 también se atribuye a la organización identificada como Resistencia Civil Activa y Pacífica (RECAP).

Elecciones Poder Judicial 2025 México: ¿Cuáles son los cargos por los que se puede votar hoy?

Las elecciones del Poder Judicial 2025 son las primeras en la historia de México, luego de una iniciativa impulsada por el ex presidente AMLO y que se concretó en el Congreso de la Unión en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En ese marco, la ciudadanía podrá elegir a los siguientes representantes:

Ministras y ministros de la SCJN: 9 plazas

Magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): 2 plazas

Magistradas y magistrados de las salas regionales del TEPJF: 15 plazas

Magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial: 5 plazas

Magistradas y magistrados de circuito: 464 plazas

Juezas y jueces de distrito: 386 plazas

Mientras que para seleccionar las plazas vacantes en el Poder Judicial, se deberá votar entre: