El miércoles 7 de octubre, el titular de la Secretaría de Economía del gobierno federal, Marcelo Ebrard Casaubón, celebró 15 años de matrimonio con Rosalinda Bueso.

Por medio de redes sociales, el funcionario federal compartió una fotografía y un video en los que aparece junto a su esposa, a quien le deseó un feliz aniversario.

Por su parte, Rosalinda Bueso también publicó una imagen con la que correspondió a las felicitaciones de Marcelo Ebrard e hizo votos por extender aún más los años que han pasado juntos en matrimonio.

Marcelo Ebrard y Rosalinda Bueso celebran 15 años de matrimonio (@m_ebrard/X)

Marcelo Ebrard cumplió 15 años de matrimonio con Rosalinda Bueso

El 7 de octubre de 2011, Marcelo Ebrard se casó con la exembajadora de Honduras en México, Rosalinda Bueso, tras una ceremonia celebrada en un salón en el Pedregal de San Ángel de la CDMX.

Desde entonces, el matrimonio del actual secretario de Economía sigue en pie, por lo que el miércoles 7 de octubre de 2026, ambos celebraron su 15 aniversario de bodas.

En su cuenta de X, Marcelo Ebrard compartió una publicación con un breve mensaje, señalando que son ya 15 años juntos y deseó un feliz aniversario a su esposa.

De forma paralela, publicó en su cuenta de Instagram un video en el que, parodiando los intros musicales de las telenovelas, aparecen los dos en distintos momentos de su vida cotidiana.

Por su parte, Rosalinda Bueso publicó una fotografía junto al funcionario federal, a quien también le deseó un feliz aniversario y auguró que pasarán muchos más años en matrimonio.

Marcelo Ebrard estuvo casado 2 veces previo a Rosalinda Bueso

Cabe destacar que Marcelo Ebrard se casó en dos ocasiones antes de contraer matrimonio en el año 2011 con la diplomática hondureña, Rosalinda Bueso.

Su primer matrimonio fue con Francesca Ramos Morgan en 1985, relación de dos décadas en la que procrearon tres hijos y que concluyó mediante un divorcio civil acordado en el año 2005.

Posteriormente, el funcionario se casó en 2006 con la actriz Mariagna Prats, unión legal que duró cinco años hasta que formalizaron su separación de común acuerdo en abril de 2011.