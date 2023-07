Marcelo Ebrard Casaubón es uno de los aspirantes a la presidencia de la República.

En 1978 se afilió al PRI y fue arropado por Manuel Camacho Solís a quien Ebrard consideraba su mentor.

Manuel Camacho Solís fue un personaje muy cercano a Carlos Salinas de Gortari. En esa época Marcelo Ebrard fue cobijado por Camacho Solís y ocupó toda serie de puestos dentro del laberinto infinito del PRI; por ahí durante años, anduvo Ebrard.

Este le ofreció su primer trabajo. Fue estar a cargo de la “síntesis de noticias del equipo de campaña de Miguel de la Madrid Hurtado”. Cuando de la Madrid fue presidente, Camacho Solís fue nombrado subsecretario de la Secretaría de Programación y Presupuesto y mientras ocupó ese puesto, Marcelo fue asesor.

De la mano, o siendo sombra de Camacho Solís, Ebrard fue subiendo escaños. Cuando Camacho Solís fue nombrado regente del entonces Distrito Federal, Ebrard ocupó el cargo de Director General del Departamento del Distrito Federal.

Ebrard fue subsecretario de Relaciones Exteriores de 1993 a 1994 mientras Camacho Solís fungía como secretario de Relaciones Exteriores. Así, Marcelo aprendía el oficio de la política bajo la tutela de Camacho.

Ebrard siguió escalando, entrando y saliendo por las puertas tricolores para ocupar diversos cargos. Después de tantos años de militancia en el Partido Revolucionario Institucional, es imposible que las manchas de alguno de los colores distintivos del PRI no hayan quedado en la piel, en los poros o en el corazón de Marcelo.

Consejos que le habrá dado Camacho Solís a Ebrard, tal vez los mismos que le habrá dado a éste su poderoso amigo Carlos Salinas de Gortari. Cuando admiras a alguien y eres joven eres manipulable; cuando estás lleno de sueños y te hacen creer que lo puedes todo, te lo crees, más cuando estás rodeado de gente ambiciosa con largos colmillos, que te halaga y te integra a su grupo. Que te invitan a cenas costosas que las paga el erario, a comidas sin prisa, con bebidas finas y que a ellos no les cuesta, que las disfrutan de manera cínica creyendo que las merecen y que el pueblo, la mayoría pobre, es pendejo…

En Ebrard algo habrá quedado de su mentor, algo estará dando vueltas en su sistema alborotado por la desesperación.

No ha respetado las reglas. Olvida que la ambición te vuelve ciego, que olvidas. De manera consciente o inconsciente quieres acelerar, avanzar, brincarte todo para llegar primero. Te olvidas de las convicciones, o se revuelven…

Ebrard está ansioso porque Claudia Sheinbaum sigue arriba en las encuestas y ha empezado a correr, a sacar el cobre, o la insignia tricolor… se desesperó cuando una periodista le hizo una pregunta incómoda, le contestó molesto, irónico, arrogante, muy al estilo priista.

Renunció a la Secretaría de Relaciones Exteriores el 12 de junio. Hasta el día de hoy lleva 17 días. Y ya lo sacó de quicio una periodista. Ebrard ha incumplido con reglas internas de Morena, con los acuerdos.

Las fotografías que le toman tienen también la sonrisa, ese tinte falso que crea la típica atmósfera priista. La soltura, la transparencia, la empatía con las personas de a pie, no se le dan a Marcelo. Será y es un ancla que no lo dejará subir y alcanzar a Claudia que en todas las encuestas está arriba, porque que ella sí es auténtica. Siempre ha transitado por el mismo sendero.

La oposición nomás no termina de organizarse, está carente de propuestas, no cuenta con un candidato o candidata que tenga la fuerza para poder contender y mucho menos tiene la capacidad de formular propuestas, ya que todas las que pudieran enlistar son añejas, repetidas y jamás cumplidas. Todo, lo que digan, todo lo que la oposición proponga, la mayoría de los mexicanos lo consideran ya como mentira.

El Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática todos están en extinción, su alianza poca fuerza tiene, no hay quién la represente con algo de dignidad, de credibilidad. ¿Santiago Creel? ¿Beatriz Paredes? Lilly Téllez al fin comprendió que no tenía posibilidad alguna. Margarita Zavala ha estado en silencio, tal vez practicando alguna propuesta para poder exponerla de manera clara y sin trabarse, pero por más que haga, la sombra de su esposo Calderón no la deja. Claudia Ruiz Massieu, también había alzado la mano, pero por alguna razón la bajó. ¿La estridente Xóchitl Gálvez? ¿Se podrá postular después de rociar con spray a unas compañeras policías? ¿Después de encadenarse a una silla como protesta? ¿De hacer de manera constante el ridículo?

Unos se apuntan, se borran, se aconsejan, se animan, se arman de valor para hablar del amor por México, se retiran, callan… saben que ahora los ciudadanos estamos informados, que no les creemos nada, que sabemos de sus oscuros pasados y malas costumbres. El ADN de la corrupción sí está en ellos, en nosotros los mexicanos no…

Si existiera la magia y los juntáramos a todos para que tuviesen la oportunidad de disolverse y recrearse, ni así tendrían o lograrían tener un buen candidato.

Por Movimiento Ciudadano, ¿Gustavo de Hoyos? Su jefe, el empresario Claudio Xicoténcatl González ya le sugirió a Gustavo que no se meta en esos líos de contender sabiendo que va a perder.

Dante Delgado lanzará su candidato presidencial el 5 de diciembre: entre los mencionados están Luis Donaldo Colosio, Samuel García y Enrique Alfaro… el que encabeza la lista es Colosio Riojas, su experiencia es poca, su popularidad mucha, gracias a su padre Luis Donaldo Colosio.

Delgado negó que el partido esté buscando alianzas con otros, ¿cuáles serían? Los que quedan ya se aliaron y de puro rescoldo del PRI, PAN y PRD. No serán de mucha utilidad para darle fuerza a MC, ya con Alfaro dentro, tienen suficiente.

Dante dijo que en cuanto a los rumores de una posible anexión del Canciller de México, Marcelo Ebrard a Movimiento Ciudadano, Delgado aclaró que el partido no está pensando en una sola persona, sino en un proyecto de nación y en una estrategia que involucre a la sociedad en su conjunto. ¿Qué para contender a la presidencia no se necesita un solo hombre o mujer?

La desesperación y la ambición de Marcelo Ebrard, ¿lo harán desviarse del sendero de la 4T ? Le estará retumbando en la cabeza, esa frase: “Mi momento es ahora, llevo 40 años preparándome para contender por la Presidencia de la República”.

Marcelo Ebrard sabe que Claudia Sheinbaum le ganará y si no cambia de asesores Ebrard, si no deja de transpirar su pasado priista en su carrera por la presidencia, la ventaja de Claudia Sheinbaum será cada vez mayor.