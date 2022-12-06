Marcelo Ebrard aceptó que su esposa Rosalinda Bueso es su “arma secreta” en busca de la candidatura de Morena para las elecciones 2024.

“Es un encanto” y “tiene mucha empatía”, dijo Marcelo Ebrard luego de confirmar que ella lo acompañará en la campaña por la candidatura de Morena para las siguientes elecciones presidenciales.

Marcelo Ebrard dijo que su esposa Rosalinda Bueso camina a su lado y va a seguir haciéndolo, con lo que implica tener que también dedicarse a hacer su trabajo como madre de un menor de nueve años. Así se pronunción el canciller en entrevista con Joaquín López Dóriga para Radio Fórmula:

Joaquín López Dóriga: “Marcelo tú tienes un arma secreta, ¿sabes a quién me refiero?”

Marcelo Ebrard: “Sí.”

Joaquín López Dóriga: “A tu esposa.”

Marcelo Ebrard: “Es un encanto y es alguien me va a ayudar muchísimo y me ha ayudado muchísimo y tiene mucha empatía con las personas... me va a acompañar a todos lados, con la limitación que implican de vez en cuando que te tienes que quedar con los niños, porque acuérdate que tiene nueve años, pero sí me va a acompañar a muchos, muchos lugares, ya me lo dijo”

“Somos un equipo”: dice Marcelo Ebrard sobre su esposa Rosalinda Bueso

“Somos un equipo”, manifestó Marcelo Ebrard al decir que Rosalinda Bueso va a tomar la palabra y dará a conocer sus opiniones como la mujer que se ha trazado una carrera propia.

Cabe recordar que Rosalinda Bueso ya ha acompañado a Marcelo Ebrard en diversos actos públicos, algunos de los más recientes fueron al funeral de la Reina Isabel en Londres o el Grito de Independencia de 2022.

Marcelo Ebrard y Rosalinda Bueso

De la misma manera ha estado en otros eventos, foros y presentaciones, como la del pasaporte electrónico.

Rosalinda Bueso, la exembajadora que conoció a Marcelo Ebrard en México

Rosalinda Bueso es una diplomática originaria de Honduras, quien estuvo como embajadora en México cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno.

En 2009, Rosalinda Bueso tuvo complicaciones para ingresar a su embajada luego del golpe de Estado de Roberto Micheletti a Jose Manuel Zelaya, proceso en el que Marcelo Ebrard fue de gran apoyo para Rosalinda.

Marcelo Ebrard plantea debates de los aspirantes a la candidatura de Morena

Marcelo Ebrard dijo que va a plantear a su partido que se hagan una serie de debates para conocer las posturas y opiniones de cada uno de los aspirantes, previo a la encuesta que se realizará en 2023.

Marcelo Ebrard dijo que está pendiente de cuando sea el momento para que como funcionario deje su puesto y se dedique a hacer campaña, lo cual podría ocurrir entre enero y febrero.

El canciller negó que sean actos anticipado de campaña el haber tomado protesta este fin de semana a los comités de promoción del voto para la encuesta.

¿Cómo va Marcelo Ebrard rumbo a la candidatura de Morena?

Marcelo Ebrard se encuentra en segundo lugar de preferencias, de acuerdo con el tracking diario de MetricsMX para este 6 de diciembre de 2022 y SDPnoticias.

El canciller cuenta con 25.2 por ciento, ante 32.3 por ciento de Claudia Sheinabaum.