A más de un año de los hechos, se ha localizado un testigo clave en la búsqueda de Carlos Emilio, joven desaparecido el 5 de octubre de 2025 en el bar Terraza Valentinos de Mazatlán, Sinaloa.

Entre los avances notificados se encuentra la localización de uno de los testigos cuya búsqueda había sido solicitada, lo que representa un paso importante dentro de las actuaciones requeridas para el esclarecimiento de los hechos. Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio

Así lo informó Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio, al señalar que les fue notificada la localización de una persona que podría aportar información sobre el paradero del gastrónomo de 22 años.

localizan a testigo clave en la búsqueda del joven desaparecido en Mazatlán (Captura de pantalla )

Madre de Carlos Emilio reconoce avances en localización de testigos gracias a amparo

En redes sociales, la madre de Carlos Emilio refirió que, gracias a un amparo, la familia recibió a través del Ministerio Público la notificación de avances en la localización de testigos para encontrar a su hijo.

Reconocemos la importancia de estos avances y esperamos que las diligencias continúen hasta alcanzar el cumplimiento integral de lo solicitado por las autoridades jurisdiccionales. Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio,

Aunque expresó su reconocimiento a los avances, precisó que hasta ahora no se ha presentado un informe formal que permita conocer el alcance total de estas o su integración al órgano jurisdiccional.

Por ello, indicó, se mantendrá el seguimiento puntual al cumplimiento de las determinaciones judiciales, a fin de que las actuaciones institucionales se traduzcan en resultados verificables y avances en la investigación.

Agradecemos las acciones que comienzan a materializarse, pero reiteramos que la búsqueda de Carlos Emilio requiere continuidad, coordinación y cumplimiento efectivo de las obligaciones institucionales. Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio,

Finalmente, agradeció las acciones “que comienzan a materializarse”, pero reiteró que la búsqueda de Carlos Emilio requiere continuidad y el cumplimiento efectivo de las obligaciones institucionales.

Brenda Valenzuela pide ayuda a Sheinbaum por la desaparición de su hijo (FGR)

Tribunal ordena dar seguimiento a búsqueda de Carlos Emilio

En el ámbito judicial, la búsqueda de Carlos Emilio también registró avances luego de que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la CDMX revocara una determinación judicial el 17 de noviembre de 2026.

En la misma, se había negado la suspensión provisional solicitada por su familia mediante un juicio de amparo, lo que obliga a autoridades federales a supervisar las actuaciones para avanzar en la localización del joven.