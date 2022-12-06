¿Quién es Rosalinda Bueso? La esposa y “arma secreta” de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y aspirante a la candidatura presidencial en 2024.

Marcelo Ebrard es considerado uno de los personajes mejor posicionados para llegar a la candidatura presidencial por Morena , teniendo como contendiente más fuerte a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, el canciller mexicano ya se prepara para la campaña y anunció que durante todo el proceso su esposa, Rosalinda Bueso, lo acompañará y apoyará , además de trabajar a su lado para consolidar proyectos a favor de México y los mexicanos.

En ese sentido, Marcelo Ebrard señaló que Rosalinda Bueso es “su arma secreta”, pues la describió como una mujer muy empática y que como siempre, “lo va a ayudar muchísimo”, pero ¿quién es la esposa del canciller?

¿Quién es Rosalinda Bueso?

Rosalinda Bueso Asfura, es una economista y diplomática hondureña de 45 años, que se desempeñó como Embajadora de Honduras en México de 2007 a 2010 .

Rosalinda Bueso estudió las carreras de Administración de Empresas Turísticas y Mercadotecnia y Ventas; durante su trayectoria política ha ocupado los siguientes cargos:

Coordinadora del Ceremonial Diplomático y Enlace con la Cancillería de Honduras, en febrero de 2006

Embajadora Itinerante, Coordinadora de Cooperación, Inversión y Libre Comercio, en octubre de 2006

Embajadora de Honduras en México de 2007 a 2010

Rosalinda Bueso (instagram)

¿Cómo conoció Rosalinda Bueso a Marcelo Ebrard?

Cabe destacar que Rosalinda Bueso y Marcelo Ebrard se conocieron durante el tiempo en el que ella fungía como embajadora y él era jefe de gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

Posteriormente, durante el golpe de estado que sufrió Honduras en 2009, Rosalinda Bueso perdió momentáneamente su embajada, sin embargo, con el apoyo de Ebrard la diplomática pudo recuperar su oficina.

En 2010 Rosalinda Bueso trabajó en el gobierno de la CDMX , y al respecto, el ahora canciller mexicano señaló: “no tengo nada que ocultar, tanto así, que en el portal del Gobierno aparece su sueldo y adscripción”.

Ello para que la hondureña no regresará a su país, pues debía conseguir un empleo para continuar en México.

Rosalinda Bueso y Marcelo Ebrard: su historia de amor

En 2010, Rosalinda Bueso y Marcelo Ebrard estaban comprometidos, conforme a las palabras del actual aspirante a la presidencia de México, su noviazgo con la economista inició en 2009.

Fue hasta el 7 de octubre de 2011 que ambos se casaron en una ceremonia íntima, y en diciembre de 2013 se convirtieron en padres de los gemelos Ivanna y Julián.

Rosalinda Bueso ha sido considerada como el apoyo de Marcelo Ebrard, pues durante la definición para el candidato de izquierda en las elecciones presidenciales de 2012, la hondureña señaló:

“Hay momentos gratos y tristes, pero siempre es importante tener alguien a un lado para ser respaldado en la vida”. Rosalinda Bueso

En la actualidad, a menos de dos años de las elecciones 2024, se repite la historia y Marcelo Ebrard busca la presidencia de México, en cuanto a la participación de Rosalinda Bueso, el canciller dictó:

“Somos un equipo y vamos a compartir el camino y los desenlaces, como lo hemos compartido en todo el matrimonio” Marcelo Ebrard