El canciller Marcelo Ebrard acudió al funeral de Estado de la Reina Isabel ll, que se llevó a cabo este día 19 de septiembre en la Abadía de Westminster, y aprovechó la oportunidad de dejar constancia de ello con una “selfie.”

Previo al funeral de Estado, a Marcelo Ebrard se le vio mostrar sus respetos a la reina Isabel ll y firmar el libro de condolencias, al igual que otros presidentes y ministros del mundo.

Marcelo Ebrard publicó la foto junto a su esposa Rosalinda Bueso apenas minutos después de haber concluido la ceremonia del funeral de Estado para Isabel II, por lo que algunos usuarios de redes sociales han criticado la falta de sensibilidad y respeto del canciller.

En la foto se observa a Rosalinda Bueso vestida de negro con una celada negra con red, típica pieza de moda a los que muchos se pueden referir como “sombreros de la realeza”.

El día previo, el domingo 18 de septiembre, Marcelo Ebrard estuvo en la Capilla Ardiente en Westminster Hall, donde los londinenses y otros ciudadanos británicos y del mundo presentaron sus respetos a la reina Isabel ll.

Estuvo acompañado, además de su esposa Rosalinda Bueso, de la embajadora de México en el Reino Unido, Josefa González Blanco y la jefa de Cancillería, Yanerit Morgan.

También acudió a la recepción ofrecida por el rey Carlos lll a los secretarios de estado que acudieron para funeral de Estado.

¿Qué escribió Marcelo Ebrard en el libro de condolencias?

Marcelo Ebrard firmó el libro de condolencias en Lancaster House, donde dejó un mensaje a nombre de México.

“Sinceras condolencias del pueblo y gobierno de México al gran pueblo británico por el sensible fallecimiento de S.M. la Reina Isabel II, descanse en paz” Marcelo Ebrard. Canciller México

Mensaje en libro de condolencias (Tuit Marcelo Ebrard )

Cabe recordar que en México, Marcelo Ebrard también acudió a firmar el libro de condolencias que se abrió en la residencia de la Embajada Británica en México, previo a su viaje a Londres.

El canciller llegó a Londres el sábado 17 de septiembre y agradeció el apoyo de las autoridades de ese país para temas de seguridad, traslado, incluso de elección de hotel, debido al movimiento generado por el suceso en el país.

¿Además de Marcelo Ebrard, quienes acudieron al funeral de Estados de la reina Isabel ll?

Algunos de los mandatarios y jefes de estado presentes con mayor relevancia en el funeral de Estado fueron Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, quien dijo desde antes de que le llegara la invitación oficial que asistiría a Londres.

De la misma manera, el emperador Japonés Naruito y la emperatriz Masako, quien hizo una excepción debido a que su familia no acostumbra a hacer estas salidas.

Ello se explica debido a la conexión con la Familia Real Británica. Una de esas declaraciones fue la del embajador de Japón en México, Noriteru Fukushima, quien dijo que la familia imperial había viajado a Inglaterra para conocer más de su forma de vida y cultura a lo largo de la historia, además de que los países son aliados.

“La relación entre la familia imperial de Japón y la familia real de británica es muy estrecha, y sobre todo, todas las familias imperiales de Japón han ido a Inglaterra para a aprender su cultura y su idioma... además, Inglaterra es un país aliado para Japón” Noriteru Fukushima. Embajador de Japón en México

Otros de los personajes que documentaron los medios internacionales como relevantes fueron los reyes de España, Felipe y Letizia, además de los de Suecia, Carlos Gustavo y Silvia.

Otros personajes que asistieron fueron:

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá

Anthony Albanese, primer ministro de Australia

Integrantes de la Commonwealth

Emmanuel Macron acudió en tenis y lentes de sol al funeral de Isabel ll

Quien llamó la atención de manera negativa ha sido el presidente de Francia Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron, quienes llegaron al funeral fuera del luto riguroso al que se apegaron los mandatarios de otros países y usaron tenis y lentes de sol.

¿Cómo va Marcelo Ebrard en la carrera por la candidatura de morena en 2024?

De acuerdo con el tracking diariode MetricsMX y SDPnoticias, Marcelo Ebrard tiene 28.5 por ciento de preferencias para ser el candidato de Morena a las elecciones 2024.

Ello lo posiciona en segundo lugar, detrás de Claudia Sheinbaum.