Marcelo Ebrard descartó cualquier aspiración presidencial rumbo a las elecciones de 2030 y aseguró que su prioridad actual es el trabajo que desempeña al frente de la Secretaría de Economía.

“Por favor si quieres quítame de la lista, me harías un favor, bórrame”. Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Tras comparecer ante la Cámara de Diputados, el secretario de Economía fue cuestionado sobre posibles escenarios políticos futuros, pero respondió que se encuentra concentrado en atender los temas económicos de México.

Entre ellos destacan la promoción de inversiones, la competitividad y las estrategias para fortalecer el crecimiento económico de México, dijo Marcelo Ebrard.

Marcelo Ebrard se desmarca de los presidenciables para las elecciones 2030

En conferencia de prensa, Marcelo Ebrard fue cuestionado sobre el reciente “destape” del también secretario Omar García Harfuch, por lo cual pidió, ser borrado de dicha lista.

Marcelo Ebrard repitió en dicha pregunta que de momento está concentrado en su trabajo al frente de la Secretaría de Economía, cargo que ejerce desde el octubre de 2024.

Esta es la primera vez que Marcelo Ebrard aborda el tema sobre las elecciones 2030 como secretario de Economía, aunque desde 2024 había descartado que buscara el cargo.

En noviembre de 2023, tras darse a conocer los resultados de la encuesta de Morena, Marcelo Ebrard adelantó que seguiría trabajando en la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación.

Por lo que en ese momento se señalaba que buscaría por tercera ocasión la candidatura presidencial para 2030, ya que también había mencionado que esa meta siempre la tendría en mente.

Marcelo Ebrard afirma que está concentrado en su trabajo como secretario de Economía

Tras desmarcarse como presidenciable en 2030, Marcelo Ebrard reiteró que está enfocado en la economía de México como titular de la dependencia.

Marcelo Ebrard acude a San Lázaro para explicar los resultados de Economía (Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Por ello, Marcelo Ebrard destacó el incremento de la Inversión Extranjera Directa, con niveles históricos y el resultado del Plan México que ha creado 240 mil nuevos puestos de trabajo.

Aunado a su trabajo frente a los aranceles de Estados Unidos, desmintiendo que las negociaciones referente al acero o sector automotriz, de los sectores más afectados, estén paralizadas.

Así como destacar que México es quien tiene el mejor trato arancelario, en comparación con todos los socios comerciales de Estados Unidos, con una exportación de hasta el 85% que no paga aranceles.