Manuel Velasco consideró “un paso importante” que el Partido Verde asuma el liderazgo en estos tres estados de cara a las elecciones 2027:

Baja California Sur: Manuel Cota Cárdenas

Nayarit: Jasmine Bugarín

San Luis Potosí: Ruth González (por confirmar)

Aunque el senador celebró que es la primera vez que el Partido Verde tiene tantas candidaturas en un proceso, reconoció que aún no hay nada seguro.

Por ello, Manuel Velasco instó a los candidatos de su partido a “ir por el reto mayor” y a “nunca dar nada por hecho” en temas de política.

Morena elige a Jasmine Bugarín como coordinadora en Nayarit (Michelle Rojas)

Manuel Velasco recordó el primer triunfo del Partido Verde y destaca resultados de encuestas

En entrevista con medios, el senador Manuel Velasco recordó que en 2012, cuando se postuló por Chiapas, fue la primera vez en la historia del Partido Verde en ganar una elección.

A catorce años de ese primer triunfo, el ecologista agregó que “le da mucho gusto” que nuevos perfiles del partido tengan la oportunidad de gobernar en tres estados.

“Y ahora me da mucho gusto que más compañeras y compañeros vayan a tener la oportunidad de poder gobernar sus estados y que gobiernen bien” Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde en el Senado

Manuel Velasco también señaló que, más allá de cualquier negociación durante el proceso, lo importante es que se privilegiaron las encuestas y la voz del pueblo.

Aunque dijo que como en cualquier otra coalición hubo disgustos por parte de quienes no resultaron elegidos como coordinadores, lo importante es privilegiar la unidad.

Manuel Cota es coordinador de la Defensa en Baja California Sur (Captura)

Morena cede al Partido Verde las coordinaciones de la Defensa en Nayarit y Baja California Sur

En Nayarit, aunque Héctor Santana ganó las encuestas, Morena nombró a la senadora con licencia del Verde, Jasmine Bugarín, como coordinadora estatal, argumentando que se realizó un “ajuste de género”.

En Baja California Sur, el partido guinda optó por designar a un ecologista, en este caso al diputado federal con licencia Daniel Cota Cárdenas, hijo del exmandatario de la entidad, Leonel Cota Montaño.

Por su parte, San Luis Potosí será la única de las 17 gubernaturas en disputa en 2027 donde Morena irá sin sus aliados, el Partido Verde y el PT, informó su secretaria general, Citlalli Hernández.