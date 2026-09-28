Arturo Escobar, coordinador electoral del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), reconoció a Héctor Santana por ganar la encuesta del proceso interno de la coalición de Morena rumbo a las elecciones 2027.

“Héctor eres de lo mejor que tiene este movimiento”. Arturo Escobar, coordinador electoral del Partido Verde

El reconocimiento del Verde a Héctor Santana se dio luego de que Morena decidiera nombrar a Jasmine Bugarín como coordinadora estatal en defensa de la 4T y la soberanía nacional en Nayarit.

Partido Verde destaca triunfo de Héctor Santana en encuesta y confirma apoyo a Jasmine Bugarín en Nayarit

Morena designó este lunes 28 de septiembre a Jasmine Bugarín como coordinadora estatal en defensa de la 4T rumbo a las elecciones 2027, sin embargo, la aspirante no habría sido la primera en las encuestas.

Morena elige a Jasmine Bugarín como coordinadora en Nayarit (Morena)

Héctor Santana ganó las encuestas internas en Nayarit, pero la dirigencia de Morena determinó un ajuste por paridad de género que otorgó la coordinación estatal a Jasmín Bugarín.

En su participación, Arturo Escobar aplaudió el ejercicio de transparencia de Morena, en el que reconoció el triunfo de Héctor Santana, y reiteró su apoyo a Jasmine Bugarín:

“Cuentas con el Partido Verde”. Arturo Escobar, coordinador electoral del Partido Verde

Asimismo, el coordinador electoral del Partido Verde se dijo seguro que, con Jasmine Bugarín, el estado de Nayarit saldrá adelante, pues tiene una gran capacidad y una gran trayectoria.

Cabe menciona que el Partido del Trabajo (PT) se ausentó del nombramiento de Jasmine Bugarín. Desde hace semanas, el partido acusó que Morena no lo estaba tomando en cuenta en el proceso interno rumbo a 2027.