Alejandro “Alito” Moreno se burló de la alianza Morena-PVEM (Partido Verde Ecologista de México): “¿Por qué tienen que ir juntitos? No que muy fuertes".

El dirigente nacional del PRI señaló a medios que Morena no puede ir solo y acusó que por esa misma razón el Instituto Nacional Electoral (INE) los protege.

Sin embargo, también se mofó de las candidaturas del PVEM, que definió como “qué buena jugada”, por lo que Alejandro Moreno advirtió que Morena todavía espere la del PT.

Alito Moreno se burla de la alianza Morena-PVEM: “¿No que muy fuertes?"

En reacción a los coordinadores de Morena para las elecciones 2027, Alito Moreno cuestionó la razón de por qué tienen que ir “juntitos” con el PVEM.

Alito Moreno se burla de la alianza Morena-PVEM (Especial)

Cuestionó a su vez que si Morena destaca fortaleza, por qué no ir sin coalición en las elecciones, a lo que Alejandro Moreno señaló que la razón es que no ganan en las urnas.

Alejandro Moreno destacó a su vez la “jugada” del PVEM, debido a la desesperación de Morena que aceptará también las condiciones del PT, para entregarles todo.

Por lo que el dirigente del PRI destacó que con estas acciones es un paso importante para su partido, por lo que espera un buen resultado en las elecciones de 2027.

Alejandro Moreno asegura que el INE está solapando a Morena para ganar las elecciones

Previo a su reacción por la alianza Morena-PVEM, Alito Moreno cuestionó las sanciones del INE y lo acusó de preferir al partido guinda para que gane las elecciones.

Alito Moreno añadió que el INE está sancionando a los opositores para amedrentar a la oposición, por los términos con los que el PRI se ha dirigido a Morena.

Y cuestionó si sus comentarios realizados en el Senado también serán sancionados por el INE, pese a que sólo haría eco a las acusaciones del Departamento del Tesoro.