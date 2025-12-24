¿Quién es el dueño de Broxel? Te contamos todo sobre la empresa de vales y servicios financieros.

Broxel es una de las compañías mexicanas digitales más populares que existen hoy en día.

¿Quién es el dueño de Broxel?

El dueño y actual CEO de Broxel es Gustavo Gutiérrez Galindo. Dicha compañía se fundó en 2011.

Previo a Broxel, Gustavo Gutiérrez Galindo fundó Grupo House, compañía de fast food que logró expandirse a más de 103 restaurantes.

Gustavo Gutiérrez Galindo, dueño de Broxel (Linkedin )

Broxel se ha consolidado gracias a los contratos públicos que ha conseguido con instituciones federales y estatales.

Desde 2019, Broxel ha ganado de forma consecutiva el contrato de licitación de vales de despensa de fin de año.

No obstante, la empresa Broxel ha estado envuelta en polémica por su forma de operar.

Entre 2019 y 2025, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la Ciudad de México emitió diversas solicitudes a Broxel.

Esto para que la empresa reembolsara recursos no ejercidos por vales de despensa, los cuales alcanzan los 121 millones 115 mil pesos.

Por su parte, en 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó a la filial de Broxel, Broxel Transfer, por incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero.

En 2022, Broxel sería multada por otra razón social de la empresa al encontrar inconsistencias en la información que entregó a la CNBV.

Broxel (Broxel)

Buen Gobierno y Sheinbaum revisan licitación de vales de fin de año ganada por Broxel

La licitación de vales de fin de año ganada por Broxel será revisada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la Mañanera del Pueblo del 23 de diciembre, Sheinbaum expuso a Broxel, ya que sustentó en la licitación una bonificación del 6%.

Sin embargo, la empresa planteó que no es viable para ellos y que solo aplicarían un 3% nada más.

La primera bonificación, explicó Sheinbaum, le representaba al Gobierno Federal un ahorro de 600 millones de pesos.

En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó para que la licitación de Broxel fuera revisada.

Por su parte, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emitió un comunicado anunciando que está dando seguimiento a la licitación de Broxel.

Esto por el procedimiento de inconformidad que presentó Toka Internacional, S.A.P.I de C.V.

Fue el pasado 11 de diciembre cuando Toka Internacional, una de las licitantes participantes, impuso su procedimiento de inconformidad contra la empresa ganadora Servicios Broxel S.A.P.I. de C.V.

De acuerdo con Toka Internacional, Servicios Broxel “en propuesta económica, no señaló precios unitarios.”

Aunado a los cuestionamientos de Toka, se han reportado inconsistencias en la licitación y retraso en la entrega de tarjetas de vales por parte de Broxel.

La dispersión de vales ha afectado a cerca de 724 mil trabajadores de las dependencias federales.