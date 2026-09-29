Naim Darrechi confesó que agredió sexualmente a la mamá de Abelito, hecho por el que su hijo considera denunciarlo por abuso sexual.

Videos captados en la fiesta de Abelito muestran a Naim Darrechi haciendo roces corporales sin el consentimiento de Cristina Romero, madre de Abelito.

El creador de contenido expresó que Naim Darrechi debe disculparse con su mamá o, de lo contrario, analizará con su equipo legal denunciarlo.

Madre de Abelito fue víctima de agresión sexual por parte de Naim Darrechi

Las imágenes muestran a Naim Darrechi y Agustín Fernández bailando con la mamá de Abelito, mientras el influencer español aprovecha para hacer roces corporales a Cristina Romero.

Posteriormente, Naima Darrechi confirma que agredió sexualmente a Cristina Romero tras rozarla con su miembro.

Naim Darrechi (Instagram/@naimdarrechitv)

El Código Penal de la CDMX determina que las acciones de Naim Darrechi pueden ser denunciadas como abuso sexual, ya que tocó a Cristina Romero sin su consentimiento.

El artículo 176 determina que existe abuso sexual cuando hay tocamientos sin la intención de llegar a la cúpula, como caricias, roces corporales o representaciones sexuales implícitas.

Si la mamá de Abelito decide denunciar a Naim Darrechi por abuso sexual, el español podría pasar de 1 a 6 años en la cárcel.

Naim Darrechi tiene dos elementos en su contra, ya que el video muestra la agresión y posteriormente el influencer lo confesó explícitamente.

Abelito considera demandar a Naim Darrechi por abusar sexualmente de su mamá

Días después de la agresión Cristina Romero, Abelito hizo un en vivo para condenar los hechos y mencionó que no descarta denunciar a Naim Darrechi.

Abelito contó que su mamá está triste por la situación y por la forma en la que Naim Darrechi se expresó de ella tras la agresión.

“Pídele disculpas a ella y ruégale a Dios que lo haga, porque si no lo hace porque créeme que yo le voy a dar hasta donde tope. Tengo un equipo legal donde estamos viendo” Abelito