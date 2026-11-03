Manuel Roberto Farías Laguna, exvicealmirante en la Marina, presentó una denuncia por irregularidades en el caso de huachicol fiscal denunciado por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Ha presentado ya una denuncia en relación a esos hechos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna” Epigmenio Mendieta, abogado de los Farías Laguna

El abogado Epigmenio Mendieta dijo en entrevista con Azucena Uresti en Grupo Fórmula que las principales quejas es que no siguen líneas de investigación derivadas de información obtenida por la propia FGR.

De la misma manera reclama que las personas que sí han confesado haber participado en la red de huachicol fiscal no están judicializadas y sus clientes sí a pesar de rechazar haber participado.

Defensa de los Farías Laguna señala a FGR de evadir líneas de investigación

Epigmenio Mendieta dijo que la información la obtuvo la propia Fiscalía General de la República (FGR), pero ya no quieren seguir esas líneas de investigación.

No obstante, señaló que la unidad de investigación, contraloría interna, visitaduría de la FGR tendrían que actuar en consecuencia respecto a la información encontrada que involucraría a Andrés Manuel López Beltrán y Adán Augusto López.

Andrés Manuel López Beltrán ha rechazado haber participado en una red de huachicol fiscal y ser aliado de Amílcar Olán.

Epigmenio Mendieta señala que investigación de hachicol fiscal es “el mundo al revés”

Epigmenio Mendienta dijo que los testigos que señalaron haber participado en la red de huichol fiscal son los conocidos como Santos y JCSP (Juan Carlos Sario Pichal).

Dijo que los que es el mundo al revés porque aceptaron que si participaron y no están judicializados y en cambio sus clientes lo están a pesar de negar participación.