En una entrevista exclusiva con Azteca Noticias, Manuel Roberto Farías Laguna rechazó categóricamente los cargos en su contra por huachicol fiscal.

“Ninguna. Nunca tuve comunicación con las personas que dicen que la tuve, ni realicé ninguna acción en relación a los delitos que se me acusa” Manuel Roberto Farías Laguna

Manuel Roberto Farías Laguna sostuvo que tanto él como su hermano Fernando Farías Laguna fungen como chivos expiatorios para desviar la atención de los verdaderos artífices de esta red de corrupción.

Desde el penal del Altiplano, Manuel Roberto Farías Laguna denunció una justicia selectiva y una fiscalía omisa que presuntamente protege a los verdaderos responsables de este desfalco histórico ocurrido durante el sexenio pasado.

Manuel Roberto Farías Laguna se declaró inocente de la red de huachicol fiscal

En la entrevista concedida desde el penal de máxima seguridad del Altiplano mediante un cuestionario por escrito, el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna habló sobre la red de huachicol fiscal de la que se le acusa.

#EXCLUSIVA | ¿Quiénes están detrás del #HuachicolFiscal?



En entrevista exclusiva con Azteca Noticias, Manuel Roberto Farías Laguna, preso por delitos relacionados con el huachicol fiscal, niega las acusaciones y señala a @amlopezbeltran y @adan_augusto. ¿Qué dice sobre el caso?… pic.twitter.com/cavIQ2cphu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 27, 2026

Manuel Roberto Farías Laguna se declaró totalmente inocente de los delitos de delincuencia organizada y tráfico de hidrocarburos.

Sostuvo que jamás realizó actividades ilícitas ni tuvo conocimiento de la red mientras estuvo activo en la Secretaría de Marina (Semar), asegurando que los hechos investigados ocurrieron cuando él ya no laboraba en la institución.

“Los eventos de este tipo pasaron cuando ya no laboraba en la Secretaría de Marina” Manuel Roberto Farías Laguna

Afirmó que él y su hermano Fernando son utilizados como “chivos expiatorios” para desviar la atención de los verdaderos culpables.

Explicó que los culpan por su parentesco político (sobrinos políticos) con el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

“(Nos acusan a mi hermano y a mí) para desviar la atención de los verdaderos culpables y por ser sobrinos políticos del anterior secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán” Manuel Roberto Farías Laguna

TV Azteca calificó como inverosímil que solo dos elementos navales hayan tejido una red que involucró a Aduanas, Pemex, la Guardia Nacional y la Semar.

Manuel Roberto Farías Laguna acusa que las autoridades están encubriendo a los verdaderos culpables de la red de huachicol fiscal

Manuel Roberto Farías Laguna señaló como los verdaderos responsables a los administradores de Aduanas y de la Asipona Tampico al momento del aseguramiento del buque Challenge Procyon.

“Considero que sí, de los verdaderos elementos que tienen la responsabilidad de estos hechos, como los administradores de aduanas y Asipona Tampico, al momento del Challenge Procyon” Manuel Roberto Farías Laguna

Acusó de encubrimiento a mandos de la Asipona y Aduana de Tampico, entre ellos a Rubén Alfonso Vargas Juárez y a Goicoechea Sotomayor, solicitando que tanto ellos como el exsecretario Ojeda Durán sean citados a declarar.

Afirmó tener conocimiento de la participación de Andrés Manuel López Beltrán y del senador Adán Augusto López Hernández en la red de huachicol fiscal.

“Existen suficientes evidencias y menciones de los reales involucrados, Andy, Adán Augusto, etcétera. Ojo con culpar a alguien sin argumentos” Manuel Roberto Farías Laguna

Destacó que en la propia carpeta de investigación existen testimonios de declarantes (bajo las claves “SANTO” y “JCSP”) que mencionan directamente a estos personajes.

Manuel Roberto Farías Laguna cuestionó la actuación de la Fiscalía General de la República, afirmando que las autoridades muestran inacción y falta de interés en investigar las evidencias existentes y llegar a la realidad de los hechos.

“Esto es una gran injusticia. La verdad siempre sale a la luz, ya esto los rebasó y los verdaderos involucrados ya están en los medios y a la vista de todos con pruebas, solo que a la fiscalía no le interesa investigar ni acercarse a la realidad de los hechos” Manuel Roberto Farías Laguna