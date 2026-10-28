Adán Augusto López evitó dar declaraciones ante señalamientos de Manuel Roberto Farías Laguna que lo vinculan al caso de huachicol fiscal y robo de combustible.

Fíjese usted que yo no doy declaraciones, yo no acostumbro a dar declaraciones. Adán Augusto López, senador

El senador de Morena pidió a medios de comunicación que se respete su deseo de no dar declaraciones, como ha hecho en otras ocasiones, pese a las acusaciones de Manuel Roberto Farías Laguna.

Tras las cuales, senadores de oposición —del PRI y PVEM— pidieron que Adán Augusto López sea investigado, ya que testigos protegidos lo mencionan en diversas ocasiones.

Adán Augusto López esquiva señalamientos de Manuel Roberto Farías Laguna

Medios cuestionaron a Adán Augusto López sobre su participación en el caso de huachicol fiscal ante señalamientos de Manuel Roberto Farías Laguna, los que se negó a responder.

Adán Augusto López reiteró que no daría declaraciones, ya que no es su costumbre a entrevistas de medios, por lo que no negó ni aceptó las acusaciones.

Adán Augusto esquiva señalamientos de Manuel Roberto Farías Laguna por huachicol fiscal (Captura de pantalla)

Al respecto, Adán Augusto López rechazó que sea cuestión de ética dar declaraciones, sino de convicciones, por lo que omitió hablar sobre el huachicol fiscal o la situación en el INE.

Agregó a su vez que sería el punto de vista de los medios el que se deban realizar las averiguaciones correspondientes sobre su persona, que respeta pero no comparte.

Adán Augusto López: Oposición en el Senado pide investigar acusaciones de Farías Laguna

La Fiscalía General de la República rechazó tener una investigación en contra de Adán Augusto López por señalamientos de Manuel Roberto Farías Laguna.

Sin embargo, Luis Armando Melgar considera que se debe abrir una carpeta.

El senador del PVEM puso de ejemplo la situación en el Instituto Nacional Electoral (INE) de transparentar por el bien de México, por lo que considera, se debe comenzar una investigación por las declaraciones del exmarino.

A este posicionamiento se sumó Alejandro Moreno, dirigente del PRI, quien acusó a Adán Augusto López de estar vinculado en el huachicol fiscal.