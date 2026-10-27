La Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado oficial sobre las investigaciones en curso contra Manuel Roberto Farías por su presunta vinculación con el contrabando de hidrocarburos relacionado con el ingreso ilegal del buque Challenge Procyon.

Hasta el momento, las autoridades han logrado detener y procesar a diecisiete personas por huachicol fiscal, incluyendo a los principales organizadores logísticos y a diversos empresarios y líderes que facilitaron el ocultamiento del combustible extranjero.

La FGR aclaró que cualquier defensa legal debe presentarse formalmente ante las instancias judiciales competentes en lugar de utilizar medios públicos. Además, confirmaron que las indagatorias continúan abiertas para esclarecer la posible participación de otros sospechosos.

“Debe quedar claro que las manifestaciones del imputado, así como los datos o elementos que considere pertinentes para sustentar su defensa, deberán hacerse valer ante la autoridad judicial competente, conforme lo señala el debido proceso, no de manera mediática” FGR

FGR pide a Manuel Roberto Farías Laguna presentar pruebas ante autoridades y no de manera mediática

La Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado oficial en respuesta a las declaraciones del exmando naval imputado Manuel Roberto Farías Laguna.

FGR responde a Manuel Roberto Farías y le pide presentar pruebas ante autoridades (@FGRMexico / X )

Sostuvo que cualquier manifestación, dato o elemento de defensa del imputado debe hacerse valer directamente ante la autoridad judicial competente dentro del marco legal y no a través de medios de comunicación.

La fiscalía puntualizó que si el imputado afirma poseer evidencia de sus dichos o de la participación de terceros, debe presentarla formalmente en el expediente judicial.

Respecto a las menciones sobre figuras políticas y otros funcionarios en la investigación, la FGR aclaró que carece de elementos probatorios suficientes para abrir carpetas en su contra.

“Respecto a las personas mencionadas específicamente por el reportero al imputado, esta Fiscalía General de la República no cuenta con elementos suficientes para iniciar una investigación en su contra” FGR

Explicó que legalmente tales menciones constituyen “testigos de oídas”, por lo que carecen del sustento o solidez jurídica necesarios para iniciar una investigación penal.

“Jurídicamente, a ese tipo de señalamientos se les conoce como testigos de oídas, ya que carecen de la solidez o fundamento legal suficiente para llevar a cabo una indagatoria. Si el imputado cuenta con pruebas de sus dichos, deberá presentarlas formalmente” FGR

La FGR reiteró que mantiene bajo proceso penal a 17 personas detenidas (entre ejecutores logísticos, mandos que facilitaron la entrada del buque Challenge Procyon y empresarios beneficiados).

“Dentro de la investigación contra la organización que permitió el ingreso del buque Challenge Procyon, hasta el momento han sido detenidas y llevadas a proceso penal 17 personas, entre quienes, de acuerdo con datos de prueba recabados por el agente del Ministerio Público de la Federación, se encuentran quienes habrían organizado y ejecutado la logística que derivó en la entrada del barco señalado” FGR

Además de continuar integrando la investigación sobre otros implicados como Rubén Alfonso “N” y Luis Jorge “N”.

“No obstante, la FGR continúa la integración de la indagatoria en la que se menciona a Rubén Alfonso “N” y Luis Jorge “N”, a fin de esclarecer su posible participación en los hechos investigados” FGR

¿De qué se le acusa a Manuel Roberto Farías Laguna?

Al exvicealmirante de la Secretaría de Marina, Manuel Roberto Farías Laguna, la Fiscalía General de la República (FGR) le imputa formalmente los delitos de delincuencia organizada, peculado, cohecho y contrabando de combustible.

La FGR lo señala formalmente a él y a su hermano Fernando Farías Laguna de las siguientes conductas ilícitas:

Liderar una red de contrabando: Encabezar una estructura criminal acusada de introducir ilegalmente al país cientos de millones de litros de gasolina procedentes de Texas, EU, mediante documentación falsa.

Evasión fiscal millonaria: Participar en la evasión de impuestos por un monto estimado en 209 millones de pesos.

Complicidad y manipulación aduanal: Aprovechar su posición para ubicar a personal de confianza en puestos clave de la Marina y de las aduanas, facilitando la importación, traslado, almacenamiento y distribución del combustible ilegal.

Posesión de elementos ilícitos: En cateos realizados a inmuebles vinculados al exmando, se reportó el hallazgo de armas sin registro, objetos de lujo, listas aduanales e información reservada de seguridad nacional.

Por estas imputaciones, Manuel Roberto Farías Laguna se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, aunque tanto él como su defensa han negado los cargos, calificándose como un “chivo expiatorio”.