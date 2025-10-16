El diputado de Morena, Manuel Espino, se encuentra hospitalizado desde el pasado 10 de septiembre debido a un derrame cerebral.

Durante una conversación con la periodista y presentadora Azucena Uresti, en su espacio de Grupo Fórmula, Arturo Ávila, de 48 años de edad, informó sobre el estado de salud de Manuel Espino.

De acuerdo con el Diputado al Congreso de la Unión de México, pese al apoyo económico de los diputados de Morena, “está mal”.

“Todos aportamos 5 mil pesos, por diputadas y diputados, todos y está mal. Desde aquí un abrazo a su familia” Arturo Ávila. Diputado al Congreso de la Unión de México

Cabe señalar que a su llegada al nocosomio privado por un episodio cerebrovascular, el legislador fue intervenido y más tarde trasladado a terapia intensiva.

Desde entonces se mantiene bajo reserva su situación actual, la cual, de acuerdo con Arturo Ávila, no es favorecedora.

Tal revelación tuvo lugar cuando el morenista presumió de haber donado el equivalente de un mes de sueldo para que se creará un centro de acopio.

Con su aportación, se compraron despensas que serán destinadas a familias afectadas por las intensas lluvia.

Diputados de Morena se cooperan para el pago de gastos médicos y hospitalarios de Manuel Espino

Arturo Ávila quiere dejar claro que Morena sí cumple, por lo que asegura ya se cooperó para el pago de gastos médicos y hospitalarios de Manuel Espino.

Ricardo Monreal pide 'cooperacha' para Manuel Espino (Eduardo Díaz/sdpnoticias.com)

El político recuerda que diputados y diputadas de Morena aportaron 5 mil pesos por persona , por lo que se acumuló un millón de pesos a favor de Manuel Espino , de 65 años de edad.

Morenistas decidieron apoyar al legislador al enterarse que en solo 3 días, la cuenta del Hospital Médica Sur de la CDMX, donde fue hospitalizado de urgencia, superaba los 4 millones de pesos.

Razón familiares del legislador comenzaron a pedir ayuda para cubrir los gastos, argumentando que no podía ser trasladado a otro hospital por su delicado estado de salud.