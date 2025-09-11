Manuel Espino, ex presidente nacional del PAN y ahora diputado de Morena, sufrió un derrame cerebral y se encuentra hospitalizado en el área de terapia intensiva.

Fue el diputado federal Ricardo Monreal quien confirmó que su compañero de bancada se encuentra hospitalizado desde ayer jueves 10 de septiembre debido al derrame cerebral.

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal explicó que fue la noche de ayer cuando Manuel Espino sufrió el episodio cerebrovascular por el que permanece en terapia intensiva.

Manuel Espino (Saúl López / Cuartoscuro)

Manuel Espino está en terapia intensiva por derrame cerebral, revela Ricardo Monreal

El ex dirigente nacional del PAN y actual diputado de la bancada de Morena, Manuel Espino, se encuentra hospitalizado y en terapia intensiva debido a que sufrió un derrame cerebral.

Así lo informó el coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien dio a conocer que su compañero sufrió el derrame cerebral ayer 10 de septiembre.

En conferencia de prensa desde San Lázaro, Ricardo Monreal refirió que debido al episodio cerebrovascular que sufrió Manuel Espino, sus familiares lo llevaron de inmediato a un hospital.

Sin agregar mayores detalles sobre el nosocomio en el que se encuentra su compañero de bancada, el legislador federal sostuvo que entre 9 y 10 de la noche fue intervenido.

De momento no se conocen más detalles del estado de salud de Manuel Espino, debido a que los reportes únicamente indican que se encuentra en terapia intensiva por el derrame cerebral.

Cabe destacar que Manuel Espino Barrientos, de 65 años de edad, se desempeña en la actual LXVI Legislatura como legislador de representación proporcional por el estado de Durango.

Manuel Espino sostuvo actividades en Cámara de Diputados poco antes del derrame cerebral

Horas antes de sufrir el derrame cerebral por el que se mantiene en terapia intensiva, el diputado de Morena, Manuel Espino, sostuvo actividades presenciales en el palacio legislativo de San Lázaro.

El propio legislador federal compartió en sus redes sociales una publicación en la que mostró que llevó a cabo un encuentro con un grupo de jóvenes en la Cámara de Diputados.

Manuel Espino estuvo en la Cámara de Diputados previo a sufrir derrame cerebral (@ManuelEspino / X)

Por el estado de salud de Manuel Espino, la presidenta Comité Ejecutivo Estatal de Morena Durango, de donde es originario el diputado, expresó su pesar por lo ocurrido y envió su solidaridad.

A nombre de la dirigencia estatal del partido, Lulú García envió un abrazo fraterno a la familia del diputado, tras lo cual destacó que confían en su fortaleza y en que pronto estará de vuelta.