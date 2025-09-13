El diputado federal Manuel Espino, de 65 años de edad, permanece en terapia intensiva, estable pero delicado, tras sufrir un derrame cerebral, la noche del pasado miércoles 10 de septiembre.

A sólo tres días de su ingreso al Hospital Médica Sur, de la Ciudad de México (CDMX), el periodista Salvador García Soto afirma que la familia del legislador enfrenta ya una millonaria deuda médica.

El monto, según García Soto, rebasaría los 4 millones de pesos, por lo que la familia de Manuel Espino se habría visto obligada a pedir donaciones en una plataforma online para enfrentar los gastos.

Manuel Espino, diputado federal de Morena (especial)

Traslado de Manuel Espino sería imposible ante su delicado estado de salud

Salvador García Soto abordó el asunto en su columna del 13 de septiembre.

Así reveló que la condición crítica de Manuel Espino impide su traslado a un nosocomio público u otro más barato .

Mientras tanto, la cuenta de Manuel Espino sigue incrementándose en el hospital privado.

Ante ello, el periodista criticó la política de austeridad que impulsaron los legisladores de Morena y por la que se eliminaron los seguros médicos en la Cámara de Diputados.

Así Salvador García Soto afirmó que ahora a los morenistas, “se les ve llevando una vida de lujos y excentricidades”, que contrastaría ampliamente con la austeridad que pregonan, según escribió.

Manuel Espino competirá por la gubernatura de Durango (Twitter/Manuel Espino)

Familia de Manuel Espino lanza campaña de recaudación para poder pagar la millonaria deuda médica que enfrentan

Ante la millonaria deuda que enfrentarían, la familia de Manuel Espino habría iniciado una recaudación de fondos la plataforma Gofundme, apelando a la solidaridad ciudadana.

En el mensaje que acompaña la iniciativa, la familia de Manuel Espino destaca la generosidad del diputado, pidiendo apoyo para un hombre “comprometido con su comunidad”.

“Los gastos médicos, hospitalarios y de tratamiento son elevados y superan nuestras posibilidades. Por eso, con humildad y esperanza, abrimos este espacio para pedir su ayuda”, se menciona en el texto.

Hasta el momento, la campaña ha recaudado 111 mil 935 pesos, cifra que está muy lejos de la meta fijada, que asciende a un millón de pesos para cubrir los gastos médicos inmediatos de Manuel Espino.