Ricardo Monreal confirmó que pidió una ‘cooperacha’ a los diputados de Morena para apoyar a Manuel Espino.

En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) señaló que se trata de un apoyo que decidieron darle al diputado federal luego de que sufriera un derrame cerebral.

Ricardo Monreal resaltó que la solicitud fue apoyada por unanimidad, con la que buscan ayudar a la familia de Espino, quien está internado en un hospital privado.

Ricardo Monreal pide ‘cooperacha’ de 5 mil pesos para pagar hospital a Manuel Espino

Ricardo Monreal admitió que pidió una ‘cooperacha’ en la bancada de Morena de la Cámara por 5 mil pesos por persona.

“Sí solicité el apoyo”, resaltó el presidente de la Jucopo, quien señaló que los legisladores cuentan únicamente con atención médica a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Sin embargo, Manuel Espino requirió de una hospitalización privada tras el derrame cerebral que lo mantiene delicado de salud.

Con esto, los diputados de Morena aportarán un total de un millón de pesos para la atención médica del diputado federal.

Asimismo, resaltó que “quienes tengan más posibilidad económica pueden aportar más”.

Manuel Espino sufre derrame cerebral y acumula deuda millonaria por atención médica

El pasado 10 de septiembre el diputado federal por Morena Manuel Espino fue ingresado de emergencia en terapia intensiva luego de sufrir un derrame cerebral.

El diputado fue internado en el Hospital Médica Sur de la CDMX donde, en sólo 3 días, ya acumulaba una deuda por más de 4 millones de pesos, según informó el periodista Salvador García Soto.

La familia del legislador de 65 años comenzó a pedir donaciones debido a los altos costos de su atención médica, donde resaltaron que no puede ser traslado a otro hospital debido a su delicado estado de salud.