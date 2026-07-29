La defensa legal de Danna Yanina informó que presentarán un recurso legal para apelar su vinculación a proceso por su presunta participación en el feminicidio de Dafne Zapata, ocurrido en una academia militarizada de Tamaulipas.

Tras salir de los juzgados donde se determinó la vinculación a proceso, la defensa manifestó que no existían pruebas contundentes por parte de la Fiscalía de Tamaulipas para sustentar los cargos contra Danna Yanina.

Por tal motivo, la defensa legal de Danna Yanina indicó que interpondrán los recursos necesarios para revertir el fallo pese a los señalamientos en su contra por el caso Dafne Zapata.

Defensa de Danna Yanina buscará que lleve el proceso por el feminicidio de Dafne Zapata en libertad; familia analiza recurrir a la CNDH

La defensa Danna Yanina reiteró que presentarán un recurso de apelación por el fallo en el caso Dafne Zapata, además de que buscarán un peritaje técnico para revertir el internamiento para su clienta que ordenaron las autoridades.

El objetivo, según los abogados de la joven, es demostrar que la reclusión de tres meses en un Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) resulta desmesurado para su clienta.

Vinculan a proceso a Danna Yanina por el feminicidio de Dafne Zapata (Michelle rojas)

La apelación será presentada formalmente en un periodo de tres días, con el fin primordial de buscar revertir a medida cautelar contra Danna Yanina.

Este recurso busca que Danna Yanina pueda llevar el proceso en libertad mientras se agota la etapa de investigación complementaria.

Pese a sus determinaciones, la defensa reiteró su postura de respeto hacia los familiares de Dafne Zapata, señalando que se limitarán únicamente a realizar su trabajo legal durante este proceso.