Macklemore aseguró que nueve arenas de Estados Unidos rechazaron albergar su gira benéfica Free Palestine, después de conocer el propósito de los conciertos programados públicamente.

Entre los recintos mencionados están el Madison Square Garden, de Nueva York, y varios estadios de Nueva Jersey, California y Seattle, según publicó el propio artista estadounidense.

Las declaraciones provocaron una respuesta de MSG Entertainment, que negó motivos políticos y cuestionó que Macklemore fuera un artista de nivel estadio, según declaró a Variety recientemente.

¿Qué recintos rechazaron la gira de Macklemore?

En una publicación de Instagram difundida el 6 de noviembre, Macklemore explicó que recibió disponibilidad para distintas fechas desde mediados de septiembre de este año.

Sin embargo, afirmó que las conversaciones cambiaron cuando los responsables conocieron que serían presentaciones benéficas para Palestina y descartaron las fechas que habían ofrecido.

Macklemore, cantante. (@macklemore)

Los nueve recintos que, según Macklemore, rechazaron recibir los conciertos de su gira estadounidense en distintas ciudades del país, son en total los siguientes:

Madison Square Garden

Prudential Center

Barclays Center

UBS Arena

Intuit Dome

Kia Forum

Crypto.com Arena

Chase Center

Climate Pledge Arena

El rapero sostuvo que nunca había enfrentado una situación similar durante sus más de 20 años de carrera y rechazó proteger intereses comerciales sobre vidas palestinas.

También cuestionó que en un país que defiende la libertad de expresión, un grupo de multimillonarios pueda decidir qué causas y voces tienen espacio en grandes escenarios.

Un portavoz de MSG Entertainment respondió a Variety que sus recintos tienen disponibilidad extremadamente limitada y que Macklemore no es un artista de nivel estadio.

El episodio ocurre después de que Macklemore fuera retirado de la gira Loop de Ed Sheeran en septiembre, tras expresar apoyo a Palestina durante un concierto.