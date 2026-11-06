El enojo en Paraguay por el congelamiento de cuentas de 3 millones de clientes de Ueno Bank se agrava con una publicación de la hija de Santiago Peña, Constanza Peña, pidiendo “Tax The Poor” (cobren impuestos a los pobres).

El presidente Santiago Peña, sus socios y su familia son el centro de la polémica por la quiebra de Ueno Bank, que maneja parte de las pensiones en el país.

A Santiago Peña se le acusa de poner las instituciones del Estado a trabajar en beneficio de Ueno Bank, banco digital del que fue accionista durante parte de su mandato.

Conflicto de interés; beneficios mediante préstamos a empresas de su familia y socios; incursión de exdirectivos del banco digital en el Banco Central de Paraguay; son algunos de los elementos del caso.

Cuestionan a hija de Santiago Peña por polémica camiseta en medio de la crisis de Ueno Bank

Constanza Peña publicó una foto en la que viste una camiseta blanca con la frase “Tax The Poor” en un gimnasio presuntamente en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos.

Hola armys, podrían ayudar a difundir esto? 🚨🙏 ayudemos a las armys de Paraguay. @Columbia @ColumbiaAlumni your student named Constanza Peña is the daughter of Paraguay’s president who has just been accused of stealing millions of dollars from taxpayers and while she is there… pic.twitter.com/uDZZNFcrwn — ٭ (@_sdl93) November 5, 2026

Las críticas en contra de Constanza Peña por pedir que cobren impuestos a los pobres se centran en el contexto en el que se acusa a su padre de comprometer en dinero de 3 millones de personas en un país de 7 millones de habitantes.

En los comentarios han cuestionado el origen de los recursos de su familia en medio de protestas contra el gobierno de su padre y la petición de juicio político.

Insensibilidad de Constanza Peña hace que la llamen la “María Antonieta paraguaya”

La foto fue compartida por Constanza Peña con la camiseta de “Tax The Poor” se publicó como una historia en Instagram, situación por la que ya la llaman la “María Antonieta paraguaya”.

Otros críticas se centran en presumir riqueza sin tener consideración para las personas que menos tienen.

Siguen escándalos familiares de Santiago Peña vinculados a crisis de Ueno Bank

El saqueo de Ueno Bank y su insolvencia se atribuye, en parte, a los préstamos que socios y familiares obtuvieron para sus empresas personales.

Uno de ellos es el de la nuera de Santiago Peña, Serenella Argaña Scavone, esposa de Gonzalo Peña, quien obtuvo un préstamo de 1.4 millones de dólares para su tienda de ropa Muar, que empezó a ser desmontada en recientes horas.