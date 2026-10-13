Durante uno conciertos de Metallica en The Sphere de Las Vegas, el vocalista y guitarrista de la banda, James Hetfield, mencionó lo que muchos interpretan como un señalamiento a Macklemore.

Literalmente James Hetfield de Metallica dijo que eran diferentes a otros entretenedores que promueven su ideología, declaración que viene semanas después de lo sucedido con Macklemore.

James Hetfield de Metallica critica a quienes “buscan influenciar” en sus conciertos

En una pausa de un concierto en The Sphere, James Hetfield dejó en claro que Metallica no busca influenciar a sus seguidores con discursos, solo quieren “olvidar toda la mierda de afuera”.

"Metallica":

Por los comentarios de James Hetfield durante un show de Metallica en Las Vegas pic.twitter.com/mTa5wwI84z — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 13, 2026

James Hetfield de Metallica enfatizó que la banda se presenta con el propósito de que los asistentes puedan olvidarse por completo de las cosas que suceden fuera de sus conciertos.

Finalizando con que su agenda se reduce a “amor, energía y música heavy”; para posteriormente seguir con el conciertos tal y como se venía desarrollando.

Sus palabras fueron interpretadas como un comentario dirigido hacia artistas que suelen utilizar sus conciertos como foros de debate político, entre ellos el rapero Macklemore.

Recordemos que recientemente hubo una polémica con Macklemore, al ser expulsado de la gira de Ed Sheeran, luego de posicionarse a favor de la liberación de Palestina.

James Hetfield y Metallica solo hablan de política en sus canciones

Algo que no se ha mencionado de la declaración de James Hetfield de Metallica, es que toda su posición política se hace a través de las canciones de la banda.

Muestra de ello son canciones como One o Disponsable Heroes, las cuales se posicionan en contra de la guerra, donde los soldados son usados como seres desechables por los líderes políticos.

Sin embargo, fuera de estos y otros temas, todos los miembros de Metallica, incluyendo pasados como Cliff Burton y Jason Newsted, no hablan de su agenda política personal.

Para el líder guitarrista de Metallica, los conciertos deben funcionar como una celebración donde la música sea el eje principal, reconociendo el tiempo y el dinero que los seguidores.

De ahí que haya lanzado esta especie de dardo a Macklemore y similares, que usan la agenda política como tema central de sus interpretaciones en vivo.