Atlante vs Santos chocan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-3 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Atlante vs Santos: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de la Liga MX

Atlante 2-3 Santos es el pronóstico en el partido de la Jornada 16 de de la Liga MX.

Pronóstico: Atlante 2-3 Santos.

Atlante vs Santos: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlante vs Santos, en la Jornada 16 de Liga MX en su Apertura 2026.

Atlante

Portero: Óscar Jiménez

Defensas: Walter Portales, Juan “Nico” Carrera, Eduardo Tercero, Aarón Quirós y Edgar Jiménez

Mediocampistas: Martín Sarrafiore, Eugenio Pizzuto y Luis Calzadilla

Delanteros: Luis Puente y Jhojan Julio

Necaxa

Portero: Carlos Acevedo

Defensas: Bruno Amione, Anderson Santamaría y Emmanuel Echeverría

Mediocampistas: Diego Medina, Pedro Aquino, Salvador Mariscal y Ramiro Sordo

Delanteros: Tahiel Jiménez, Eduardo Aguirre y Ezequiel Bullaude

Atlante vs Santos: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

Atlante vs Santos se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 6 de noviembre a las 21 horas por TV Azteca.