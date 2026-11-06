Atlante vs Santos chocan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-3 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Atlante vs Santos: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de la Liga MX
Atlante 2-3 Santos es el pronóstico en el partido de la Jornada 16 de de la Liga MX.
Pronóstico: Atlante 2-3 Santos.
Atlante vs Santos: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlante vs Santos, en la Jornada 16 de Liga MX en su Apertura 2026.
Atlante
- Portero: Óscar Jiménez
- Defensas: Walter Portales, Juan “Nico” Carrera, Eduardo Tercero, Aarón Quirós y Edgar Jiménez
- Mediocampistas: Martín Sarrafiore, Eugenio Pizzuto y Luis Calzadilla
- Delanteros: Luis Puente y Jhojan Julio
Necaxa
- Portero: Carlos Acevedo
- Defensas: Bruno Amione, Anderson Santamaría y Emmanuel Echeverría
- Mediocampistas: Diego Medina, Pedro Aquino, Salvador Mariscal y Ramiro Sordo
- Delanteros: Tahiel Jiménez, Eduardo Aguirre y Ezequiel Bullaude
Atlante vs Santos: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX
Atlante vs Santos se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 6 de noviembre a las 21 horas por TV Azteca.
- Partido: Atlante vs Santos
- Fase: Jornada 16 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: TV Azteca