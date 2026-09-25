Macklemore tendrá una gira llamada “Palestina Libre” tras ser excluido de la gira de Ed Sheeran por sus comentarios a favor de Palestina arriba del escenario.

“Palestina Libre” será un tour que dará tres conciertos en:

Dublin: 26 de octubre

París: 29 de octubre

Londres: 30 de octubre

Macklemore anuncia la gira “Palestina Libre” tras polémica con Ed Sheeran

El pasado 24 de septiembre, Macklemore anunció su gira “Palestina Libre”, un tour que buscará recaudar dinero para organizaciones que apoyan al pueblo y movimientos Palestinos.

Macklemore reveló que próximamente se anunciarán los artistas que lo acompañarán en la gira, así como las fechas de los conciertos en Estados Unidos.

“Así que como saben, mi horario se liberó un poco. He pasado la última semana contactando con artistas que han aparecido y han usado sus escenarios para solidarizarse con el pueblo palestino, independientemente de las consecuencias” Macklemore

Macklemore tendrá un tour llamado "Palestina Libre" (Instagram/@macklemore)

El rapero contactó a artistas que han alzado la voz por Palestina y que no temen a la censura, por lo que se presentarán con él en “Palestina Libre”.

La preventa del tour “Palestina Libre” iniciará el lunes 28 de septiembre y la venta general inicia el miércoles 30 de septiembre.

Macklemore lanza su tour por Palestina en medio del escándalo con Ed Sheeran

El rapero Macklemore era parte de la gira de Ed Sheeran ‘Loop Tour’ y a inicios de septiembre durante un concierto en Nueva Jersey se pronunció a favor de Palestina.

“Una de las principales razones por las que quise hacer esta gira es para poder pararme en estadios como este y decir dos palabras que son muy, muy importantes para mí: Palestina libre” Macklemore

Posteriormente, Macklemore fue excluido de la gira de Ed Sheeran y el cantante mencionó que esto había sido una decisión tomada por la promotora Messina Touring Group.

Los teloneros de Ed Sheeran decidieron retirarse de la gira en apoyo a Macklemore y la venta de boletos para la gira del cantante disminuyó.

Ed Sheerad condenó los ataques de Hamás en 2023 como horribles y la situación de Gaza como “injustificable”, además de que aceptó que no supo manejar la situación tras la salida de Macklemore.

Al final, el público apoyó a Macklemore y sus acciones a favor de Palestina.