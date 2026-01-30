La dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, encabezó el registro de la coalición con el PT en Coahuila para las elecciones 2026, que se llevarán a cabo el próximo 7 de junio.

Tal como señala el Instituto Nacional Electoral, este 2026 se elegirán 25 diputaciones locales, por lo cual, Luisa Alcalde prometió en evento que desterrarán al PRI del Congreso de Coahuila.

Hoy sellamos junto al @PTnacionalMX el Convenio de Coalición que nos permitirá caminar juntos de cara al proceso electoral de #Coahuila2026. En unidad, con ánimo y mucho trabajo territorial, vamos a terminar con años de corrupción y malos gobiernos ¡No tenemos derecho a fallar! pic.twitter.com/YyDNMCzb9i — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) January 29, 2026

Luisa Alcalde encabeza registro de coalición con el PT para las elecciones en Coahuila

En un evento de Morena en Saltillo y en compañía del dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, Luisa Alcalde encabezó el registro de la coalición para las elecciones de este 2026 en Coahuila.

La coalición fue destacada por Luisa Alcalde, con la aseveración de que vencerán al PRI en Coahuila, lo “desterrarán” así como a sus prácticas electorales corruptas.

Al respecto, Luisa Alcalde también afirmó que la coalición de Coahuila entre Morena y el PT es un hecho histórico, ya que anteriormente el PRI se beneficiaba de la división entre los partidos.

Asimismo, el dirigente del PT aseguró que buscan junto a Morena trabajarán unidos para hacer una alternancia que sepa decir que no a los malos gobernantes, por lo que el cambio para Coahuila sólo se dará con dicha coalición.

De momento se desconoce si el PVEM va a unirse a dicha coalición para las elecciones en Coahuila, sin embargo, este jueves 29 de enero no estuvo presente.

PT va con Morena en elecciones 2027 y 2030, adelantó Alberto Anaya

El dirigente nacional del PT adelantó desde Coahuila que la coalición con Morena no es temporal, ya que en búsqueda de continuar con el proyecto, se mantendrán para las elecciones 2027 y 2030.

Alberto Anaya aseveró que su compromiso con Morena se mantendrá a nivel nacional, para garantizar la consolidación del proyecto de la Cuarta Transformación que comenzó en 2018.

Por lo mismo, el diputado del PT, Ricardo Mejía afirmó que la coalición tiene una ruta específica para Coahuila: comenzará con el Congreso este 2026, las alcaldías en las elecciones 2027 y la gubernatura en 2029.